Актер Деревянко сыграет за «Динамо» в шоу-матче против «Амкала»

Павел Деревянко сыграет за «Динамо» в матче Winline сквозь вселенные.

Российский актер Павел Деревянко выйдет на поле в игре с «Амкалом » за бело-голубых.

Матч пройдет 17 ноября на «ВТБ-Арене», начало в 17:00 (мск).

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).