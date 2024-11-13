Актер Деревянко сыграет за «Динамо» в шоу-матче против «Амкала»
Павел Деревянко сыграет за «Динамо» в матче Winline сквозь вселенные.
Российский актер Павел Деревянко выйдет на поле в игре с «Амкалом» за бело-голубых.
Матч пройдет 17 ноября на «ВТБ-Арене», начало в 17:00 (мск).
«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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