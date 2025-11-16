«Игнатьев был первым, кто показал мне стрипухи. Мы с ним знатно феерили в Краснодаре. У Вани есть шанс реабилитироваться». Стример Анар о форварде

Анар Абдуллаев: Игнатьев был первым, кто показал мне стрипухи.

Стример и игрок медиафутбольной команды CTRL+V Анар Абдуллаев рассказал о форварде «Оренбурга » Иване Игнатьеве .

– Почему в России пацаны так рано заканчивают с футболом?

– Бабки пришли – идем в стриптиз-клуб кайфовать. Они не концентрируются на футболе после денег и тачек. Можно схалтурить на тренировке – все равно зарплата придет. За выход и минуты, конечно, докинут, но есть фиксированная выплата, которую мы на стрипуху потратим и проведем с девочками время.

– Иван Игнатьев – один из самых талантливых игроков своего поколения. Что с ним происходит?

– Мы с ним знатно феерили в Краснодаре. Он был первым, кто показал мне стрипухи. Думаю, у него есть шанс реабилитироваться. Он в «Оренбурге» может занять среднее место в РПЛ . А дальше и топы забрать могут: ЦСКА , «Локомотив », «Спартак », «Зенит ». Верю в тебя, Ванек.

– Топы же его уже забирали?

– Но он тогда пижонил. Сейчас он уже лучше все понимает, – сказал стример.