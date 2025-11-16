  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Игнатьев был первым, кто показал мне стрипухи. Мы с ним знатно феерили в Краснодаре. У Вани есть шанс реабилитироваться». Стример Анар о форварде
29

«Игнатьев был первым, кто показал мне стрипухи. Мы с ним знатно феерили в Краснодаре. У Вани есть шанс реабилитироваться». Стример Анар о форварде

Анар Абдуллаев: Игнатьев был первым, кто показал мне стрипухи.

Стример и игрок медиафутбольной команды CTRL+V Анар Абдуллаев рассказал о форварде «Оренбурга» Иване Игнатьеве.

– Почему в России пацаны так рано заканчивают с футболом?

– Бабки пришли – идем в стриптиз-клуб кайфовать. Они не концентрируются на футболе после денег и тачек. Можно схалтурить на тренировке – все равно зарплата придет. За выход и минуты, конечно, докинут, но есть фиксированная выплата, которую мы на стрипуху потратим и проведем с девочками время.

– Иван Игнатьев – один из самых талантливых игроков своего поколения. Что с ним происходит?

– Мы с ним знатно феерили в Краснодаре. Он был первым, кто показал мне стрипухи. Думаю, у него есть шанс реабилитироваться. Он в «Оренбурге» может занять среднее место в РПЛ. А дальше и топы забрать могут: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Зенит». Верю в тебя, Ванек.

– Топы же его уже забирали?

– Но он тогда пижонил. Сейчас он уже лучше все понимает, – сказал стример.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Вписка»
logoОренбург
logoИван Игнатьев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoWinline Уличный Футбол
Анар Абдуллаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игнатьев об изменениях в РПЛ за два года: «Стали давать больше шансов молодым. Кисляк из ЦСКА. В «Локо» Батраков блистает»
14 ноября, 13:55
Иван Игнатьев про СМИ: «Я не первый футболист, кто не заиграл, но никого так не гасили, как меня! Отдых, клубы – все в пределах нормы. Я не скандалист, не избил бабушку, не сделал что-то плохое»
10 ноября, 15:39
Иван Игнатьев: «Все, чем занимаются СМИ, – пыль. Комментарии пишут диванные критики, у меня хорошие отношения даже с болельщиками «Краснодара»
10 ноября, 14:30
Главные новости
Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ
22 минуты назад
Дмитрий Кузнецов: «Воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России. Академии «Зенита» работают для других клубов»
сегодня, 15:35
Экс-хавбек Lit Energy Дмитриев перешел в «Амкал»
сегодня, 13:43
Кузнецов о футболе в Испании: «Мне игрок сверху наступил и пробил бедро, кровь потекла. Я ему: «Ты что делаешь?» Он: «А я тебе что, маргариту должен принести?»
сегодня, 13:21
Медиалига планирует просить у РФС четыре места для медиакоманд в Кубке России
сегодня, 12:09
Кузнецов о мате в Медиалиге: «Я не должен фильтровать базар, потому что я тренер, я весь в игре»
сегодня, 11:28
Егоров о Соболеве: «Он перешел в «Зенит», когда они шли на первом месте. А теперь команда туда не выходит. Такой вот засланный соболек»
сегодня, 09:38
Команда Кириленко и Понкрашова и Rocket Team Мозгова вышли в финал четырех Media Basket. Решающие матчи пройдут на ЦСКА Арене
вчера, 19:07
«Ислам точно сравнялся с Хабибом и Емельяненко. Может, даже превзошел на бумаге». Кортава о Махачеве
вчера, 18:25
Равшан: «Драка с фанатом СКА вразумила Литвина. Хорошо, что меня не было, – я бы тоже в КПЗ уехал»
вчера, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
23 минуты назад
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16