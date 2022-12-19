«Вне турниров все матчи медиафутбола не имеют никакого смысла». Райзен о шоу-матчах

Босс « » высказался о шоу-матчах в медиафутболе.

«Я вам так скажу. Вне турниров все матчи медиафутбола не имеют никакого смысла, вообще ноль. Все эти выставочные матчи, хоть куда ты выезжай, хоть что делай.

Они не имеют никакого смысла, поэтому, хотите вы или нет, медиафутбол строго сопряжен с соревнованием. Это чисто мое мнение. Можете спорить, писать комментарии – это просто данность и факт.

Единственный вариант, если «Амкал» и 2D будут ездить в турне по городам России и между собой играть, и то это быстро надоест. Исключительно соревнование может спасти медиафутбол», – сказал Райзен.