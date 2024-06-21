«Рома» сыграет с GOATS, «Деньги Рокетов» – с «Конями». Расписание второго этапа квалификации в Кубок Лиги

Стало известно расписание второго этапа квалификации в Кубок Лиги.

Во втором раунде квалификации команды, прошедшие первый раунд, встретятся с командами, вылетевшими в стадии уайлд-кард МФЛ-5.

Кубок Лиги. Второй раунд Квалификации

21 июня, пятница

«Рома» – GOATS. Начало матча – 18:00;

«Деньги Рокетов» – «Кони». Начало матча – 21:00.

22 июня, суббота

«Народная Команда» – FC Bus. Начало матча – 11:00;

«Чисто Питер» – ФК «10». Начало матча – 14:00.

Все матчи пройдут в Москве на малой арене стадиона «Москвич».

Далее победившие команды встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала.

Ранее Николай Осипов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого рассказывал, что 4 полуфиналиста МФЛ-5 попадут в Кубок Лиги напрямую, 4 проигравших команды в 1/4 финала спускаются в квалификацию. Также будут приглашены 4 самые интересные команды года.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.