Медиафутбольный «Тандем» предложил Бруну Алвешу стать тренером на одну неделю

Теги Зенит Сборная Португалии по футболу Бруну Алвеш премьер-лига Россия Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Бруну Алвеш может на неделю стать тренером медиафутбольной команды «Тандем».

Клуб сделал предложение экс-защитнику «Зенита» и сборной Португалии.

«Было бы круто для меня спустя столько лет вернуться в Россию. У меня хорошие воспоминания о времени, проведенном в «Зените». Свяжитесь со мной в инстаграме», – сказал Алвеш.

«Тандем» проводит первый сезон в Winline Медиалиге. За команду выступают Сергей Давыдов, Георгий Тигиев, Виталий Дьяков и Валерий Чуперка.

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