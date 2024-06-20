Медиафутбольный «Тандем» предложил Бруну Алвешу стать тренером на одну неделю
Бруну Алвеш может на неделю стать тренером медиафутбольной команды «Тандем».
Клуб сделал предложение экс-защитнику «Зенита» и сборной Португалии.
«Было бы круто для меня спустя столько лет вернуться в Россию. У меня хорошие воспоминания о времени, проведенном в «Зените». Свяжитесь со мной в инстаграме», – сказал Алвеш.
«Тандем» проводит первый сезон в Winline Медиалиге. За команду выступают Сергей Давыдов, Георгий Тигиев, Виталий Дьяков и Валерий Чуперка.