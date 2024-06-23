2Drots прошли «Амкал», «Броуки» переиграли «Родину Медиа». Результаты ответных матчей 1/4 финала Медиалиги

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Результаты ответных матчей 1/4 финала Winline Медиалиги.

МФЛ, 1/4 финала

Вторые матчи

22 июня, суббота

«Амкал» – 2Drots – 2:1 (1:1, 3:4 Б)

Голы: 1:0 – Костюков (8), 1:1 – Гудай (21), 2:1 – Пича (32, с пенальти).

«Родина Медиа» – «БроукБойз» – 0:1 (0:1, 2:3 Б)

Гол: 0:1 – Алишер (13). 

Матчи прошли на стадионе «Нижний Новгород».

23 июня, воскресенье

DMedia – «Титан» – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Шульга Е. (8), 0:2 – Деобальд (9), 1:2 – Арко (24, пенальти), 1:3 – Шахбанов (34, пенальти), 1:4 – Сухов (43).

Fight Nights – «Тандем» – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дворников (11), 1:1 – Кокаев (32), 2:1 – Пухов (36).

Матчи прошли в Москве на большой арене стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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