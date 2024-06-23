2Drots прошли «Амкал», «Броуки» переиграли «Родину Медиа». Результаты ответных матчей 1/4 финала Медиалиги
Результаты ответных матчей 1/4 финала Winline Медиалиги.
МФЛ, 1/4 финала
Вторые матчи
22 июня, суббота
«Амкал» – 2Drots – 2:1 (1:1, 3:4 Б)
Голы: 1:0 – Костюков (8), 1:1 – Гудай (21), 2:1 – Пича (32, с пенальти).
«Родина Медиа» – «БроукБойз» – 0:1 (0:1, 2:3 Б)
Гол: 0:1 – Алишер (13).
Матчи прошли на стадионе «Нижний Новгород».
23 июня, воскресенье
DMedia – «Титан» – 1:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Шульга Е. (8), 0:2 – Деобальд (9), 1:2 – Арко (24, пенальти), 1:3 – Шахбанов (34, пенальти), 1:4 – Сухов (43).
Fight Nights – «Тандем» – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Дворников (11), 1:1 – Кокаев (32), 2:1 – Пухов (36).
Матчи прошли в Москве на большой арене стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.