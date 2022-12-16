«Меня улыбают долбоящеры из 2Drots». Егоров о словах Стиля

Босс « » Дмитрий Егоров прокомментировал слова хавбека 2Drots Алекса Стиля.

обвинял Егорова и Райзена в том, что они позвали тренера «дротов» Дмитрия Кузнецова на подкаст ради просмотров.

«Меня улыбают эти долбоящеры из 2Drots, которые нам сейчас предъявляют, что мы Викторовича позвали сниматься после того, как он выступил в телеграм-канале «Крысева». О том, что он придет, мы договорились недели две или три назад», – сказал Егоров.

А затем предоставил доказательство, прикрепив фото.

«Точное время интервью с Викторычем было назначено за сутки до момента, когда должна была пройти встреча 2Drots и .

Договаривались мы 10 лет назад. Любые обвинения, что мы намеренно назначали интервью – бред полный», – объяснил Дмитрий.