Стиль о Райзене и Егорове: «Такие персонажи у нас в медиа. Циркачи!»

Хавбек 2Drots Алекс Стиль недоволен поступком боссов «Броуков» Разена и Дмитрия Егорова.

Главный тренер «дротов» рассказал, что контракт с ним еще не продлен, а президенты команды не заинтересованы, чтобы он остался.

Никита с Женей объяснили, что будут продлевать соглашение с Викторовичем, просто немного позже.

А затем появились кадры, как Дмитрий Викторович снимается на подкасте у и Егорова, а Стиль был недоволен этим поступком.

«Такие персонажи у нас в медиа. Сразу зовут на ролики Викторовича (на эмоциях), чтобы было с чего набрать просмотры.

Успокойтесь, мы Викторовича никуда не отпустим. Циркачи! Мы за третьим трофеем идем 🏆», – написал Стиль.