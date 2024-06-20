Финал Медиалиги состоится в Санкт-Петербурге или Краснодаре, скорее всего

Winline Медиалига имеет несколько вариантов для проведения финала сезона.

«Финал МФЛ будет в Питере, если в первом туре РПЛ «Зенит» будет играть в гостях.

Если они начнут сезон дома, то пойдем к Сергею Николаевичу Галицкому в ножки кланяться, чтобы сыграть в Краснодаре, если они свой первый матч будут проводить на выезде», – рассказал президент МФЛ Николай Осипов.

Финальный матч Медиалиги ориентировочно состоится 20 июля.

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов

