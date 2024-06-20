Отар Кушанашвили попал в реанимацию

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Виктор Ладненко подтвердил сообщения о госпитализации Отара Кушанашвили.

«Информацию про Отара подтверждаю. Сегодня утром вместе с Антоном Шестаком отвезли его в больницу.

Едва уговорили (около недели долбились в закрытую дверь, но убедили) на осмотр и нам сразу же сказали: экстренная госпитализация. Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтвреждаю. Врачи пока не говорят про цирроз. Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз.

Про сборы денег – вранье. Никто не собирает денег. Полнейшая ложь. Сейчас главное, чтобы с Отаром все было хорошо. Все мысли только с ним. Верим, любим и надеемся только на лучшее!» – написал продюсер Кушанашвили.

С 2023-го Отар занимает должность медиадиректора медиафутбольного клуба «Родина Медиа».

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