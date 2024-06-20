Отар Кушанашвили попал в реанимацию
Виктор Ладненко подтвердил сообщения о госпитализации Отара Кушанашвили.
«Информацию про Отара подтверждаю. Сегодня утром вместе с Антоном Шестаком отвезли его в больницу.
Едва уговорили (около недели долбились в закрытую дверь, но убедили) на осмотр и нам сразу же сказали: экстренная госпитализация. Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтвреждаю. Врачи пока не говорят про цирроз. Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз.
Про сборы денег – вранье. Никто не собирает денег. Полнейшая ложь. Сейчас главное, чтобы с Отаром все было хорошо. Все мысли только с ним. Верим, любим и надеемся только на лучшее!» – написал продюсер Кушанашвили.
С 2023-го Отар занимает должность медиадиректора медиафутбольного клуба «Родина Медиа».