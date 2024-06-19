YouTube удалил последний выпуск «Стола», запретив выкладывать новые ролики в течение двух недель

Теги интернет YouTube Winline Медиалига Севастиан «Крысева» Терлецкий Это футбол, брат! Медиафутбол

YouTube запретил каналу «Это медиафутбол, бро» выкладывать видео.

Последний выпуск «Стола», гостями которого стали Герман Эль Класико, Василий Маврин и Слон, был удален.

Создатели шоу подали несколько апелляций, но все они были отклонены. Также им запретили выкладывать новые ролики в течение двух недель

Ведущий «МФБ» Севастиан Терлецкий сообщил, что следующий выпуск будет опубликован в его телеграм-канале.

«А что делать дальше, пока не понимаю», – написал Терлецкий.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий