YouTube удалил последний выпуск «Стола», запретив выкладывать новые ролики в течение двух недель
YouTube запретил каналу «Это медиафутбол, бро» выкладывать видео.
Последний выпуск «Стола», гостями которого стали Герман Эль Класико, Василий Маврин и Слон, был удален.
Создатели шоу подали несколько апелляций, но все они были отклонены. Также им запретили выкладывать новые ролики в течение двух недель
Ведущий «МФБ» Севастиан Терлецкий сообщил, что следующий выпуск будет опубликован в его телеграм-канале.
«А что делать дальше, пока не понимаю», – написал Терлецкий.