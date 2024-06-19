YouTube удалил последний выпуск «Стола», запретив выкладывать новые ролики в течение двух недель

YouTube запретил каналу «Это медиафутбол, бро» выкладывать видео.

Последний выпуск «Стола», гостями которого стали Герман Эль Класико, Василий Маврин и Слон, был удален.

Создатели шоу подали несколько апелляций, но все они были отклонены. Также им запретили выкладывать новые ролики в течение двух недель

Ведущий «МФБ» сообщил, что следующий выпуск будет опубликован в его телеграм-канале.

«А что делать дальше, пока не понимаю», – написал Терлецкий.