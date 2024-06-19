Долгушин выбыл на две недели. У защитника FN травма латеральной коллатеральной связки голеностопа
Защитник Fight Nights Михаил Долгушин пропустит ответный матч с «Тандемом».
22-летний футболист не сможет выйти на поле из-за травмы, полученной на тренировке перед первой игрой.
Сегодня стало известно, что у игрока выявлено повреждение латеральной коллатеральной связки голеностопа.
Восстановление Долгушина займет две недели.
Fight Nights обыграли «Тандем» в первом матче 1/4 финала Winline МФЛ (1:1, 4:1Б). Ответная игра состоится 23 июня.
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