«Говорю открыто, у 2D нет слабых мест, они топ-соперник. Но тем слаще будет их прибить и выйти в 1/2». Сослан Гатагов о 2Drots

Теги Сослан Гатагов Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Сослан Гатагов заявил, что 2Drots – команда без слабых сторон.

«Говорю открыто, у 2D нет слабых мест, они топ-соперник, самый титулованный клуб, много ярких личностей, Слон, Мана, Гудай, Юра.

Но тем слаще будет их прибить и выйти в 1/2. По прессингу подумаем», – заявил главный тренер «Амкала».

В субботу «Амкал» сыграет ответный матч 1/4 финала Winline Медиалиги. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало в 17:00.

В первом матче победили 2Drots (2:1).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий