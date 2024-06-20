«Говорю открыто, у 2D нет слабых мест, они топ-соперник. Но тем слаще будет их прибить и выйти в 1/2». Сослан Гатагов о 2Drots

Сослан Гатагов заявил, что 2Drots – команда без слабых сторон.

«Говорю открыто, у 2D нет слабых мест, они топ-соперник, самый титулованный клуб, много ярких личностей, Слон, Мана, Гудай, Юра.

Но тем слаще будет их прибить и выйти в 1/2. По прессингу подумаем», – заявил главный тренер « ».

В субботу «Амкал» сыграет ответный матч 1/4 финала . Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало в 17:00.

В первом матче победили 2Drots (2:1).