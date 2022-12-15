У Швагирева лучшая статистика среди вратарей Медиалиги. Сычев только второй

Стала известна статистика вратарей второго сезона по среднему количеству пропущенных мячей за матч.

Лучшим по этому показателю стал голкипер « » Максим Швагирев.

Лучший вратарь года по версии Winline Media Football Awards Дмитрий Сычев занял лишь вторую строчку.

🥇⚽️ Максим Швагирев – 0,6 (пропущенных гола за матч)

🥈⚽️Дмитрий Сычев – 0,7

🥉⚽️Федос – 0,8

4. ⚽️Иван Зириков – 0,9

5. ⚽️Куртуа – 0,9

6. ⚽️Александр Шепляков – 1

7. ⚽️Александр Будаков – 1,1

8. ⚽️ Александр Филимонов – 1,1

9. ⚽️Константин Черных – 1,2

10. ⚽️Александр Фильцов – 1,3

11. ⚽️Георгий Кырнац – 1,3

12. ⚽️Джуси – 1,6

13. ⚽️Данила Светов – 1,6

14. ⚽️Ерасыл Аханов – 1,7

15. ⚽️Кирилл Кашеутов – 1,8

16. ⚽️Богдан Грушевский – 2

17. ⚽️Семен Бобров – 2,1

18. ⚽️Алексей Клюкин – 2,2

19. ⚽️Тимур Михно – 2,3

20. ⚽️ – 2,3

21. ⚽️Илья Абаев – 2,6