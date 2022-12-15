У Швагирева лучшая статистика среди вратарей Медиалиги. Сычев только второй

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Стала известна статистика вратарей второго сезона Winline Медиалиги по среднему количеству пропущенных мячей за матч.

Лучшим по этому показателю стал голкипер «Родины Медиа» Максим Швагирев.

Лучший вратарь года по версии Winline Media Football Awards Дмитрий Сычев занял лишь вторую строчку.

🥇⚽️ Максим Швагирев – 0,6 (пропущенных гола за матч)

🥈⚽️Дмитрий Сычев – 0,7

🥉⚽️Федос – 0,8

4. ⚽️Иван Зириков – 0,9

5. ⚽️Куртуа – 0,9

6. ⚽️Александр Шепляков – 1

7. ⚽️Александр Будаков – 1,1

8. ⚽️ Александр Филимонов – 1,1

9. ⚽️Константин Черных – 1,2

10. ⚽️Александр Фильцов – 1,3

11. ⚽️Георгий Кырнац – 1,3

12. ⚽️Джуси – 1,6

13. ⚽️Данила Светов – 1,6

14. ⚽️Ерасыл Аханов – 1,7

15. ⚽️Кирилл Кашеутов – 1,8

16. ⚽️Богдан Грушевский – 2

17. ⚽️Семен Бобров – 2,1

18. ⚽️Алексей Клюкин – 2,2

19. ⚽️Тимур Михно – 2,3

20. ⚽️Александр Маменко – 2,3

21. ⚽️Илья Абаев – 2,6

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