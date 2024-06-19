Владислав Радимов: «Ребенок спросил: «Ты тренируешь Гену Миллера? Я смотрю, как он играет в фифу!» С ума сошли? Я в этом возрасте учился бить и останавливать мяч»

Теги Владислав Радимов детский футбол брань Winline Медиалига FIFA 24 Чисто Питер Гена Миллер Медиафутбол

Владислав Радимов рассказал, что его сын смотрит ролики Гены Миллера.

«Прихожу домой, мне ребенок говорит: «Ты тренируешь Гену Миллера?!» Отвечаю: «Да. Ты знаешь Гену Миллера?» Он мне: «А ты не знаешь Гену Миллера?!» У меня эмоции: «Это президент США, ####! А чем он занимается?» «Он играет в фифу и комментирует. Но я вчера уроки поздно сделал и не досмотрел, сегодня в записи посмотрю».

То есть ты смотришь в записи, как Гена Миллер играет в фифу? Вы вообще с ума сошли? У меня гаджетов в таком возрасте не было, я шел на поле учился бить с левой, с правой, останавливать мяч», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

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7 комментариев
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Если бы Леша Миллер играл в фифу, то Владик и уроки бы не делал, только смотрел 24/7
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Смотреть, как кто-то играет в фифу, максимально глупое занятие, главное пользы ноль
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До Радимова постепенно стало доходить, какой хернёй он там занимается...
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Ответ Иван Шуткин
Смотреть, как кто-то играет в фифу, максимально глупое занятие, главное пользы ноль
Да вообще мазохизм какой-то.
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Ответ Иван Шуткин
Смотреть, как кто-то играет в фифу, максимально глупое занятие, главное пользы ноль
тоже самое смотреть новости про войну, где вешают лапшу на уши
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