Владислав Радимов: «Ребенок спросил: «Ты тренируешь Гену Миллера? Я смотрю, как он играет в фифу!» С ума сошли? Я в этом возрасте учился бить и останавливать мяч»

Владислав Радимов рассказал, что его сын смотрит ролики Гены Миллера.

«Прихожу домой, мне ребенок говорит: «Ты тренируешь Гену Миллера?!» Отвечаю: «Да. Ты знаешь Гену Миллера?» Он мне: «А ты не знаешь Гену Миллера?!» У меня эмоции: «Это президент США, ####! А чем он занимается?» «Он играет в фифу и комментирует. Но я вчера уроки поздно сделал и не досмотрел, сегодня в записи посмотрю».

То есть ты смотришь в записи, как играет в фифу? Вы вообще с ума сошли? У меня гаджетов в таком возрасте не было, я шел на поле учился бить с левой, с правой, останавливать мяч», – сказал главный тренер «Чисто Питер».