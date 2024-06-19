Около 10 тысяч билетов продано на матч «Амкал» – 2Drots в Нижнем Новгороде

Теги болельщики стадионы Амкал 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Медиалига рассказала о темпах продаж билетов на матч «Амкал» – 2Drots.

Команды встретятся в ответной игре 1/4 финала Winline МФЛ (первый матч – 1:2) в Нижнем Новгороде.

Глава лиги Николай Осипов сообщил, что на матч уже продано около 10 тысяч билетов.

Игра пройдет 22 июня на стадионе «Нижний Новгород», принимавшем матчи ЧМ-2018. Арена вмещает примерно 45 тысяч зрителей.

«Амкал» vs 2Drots – по-прежнему огонь. 4,5 тысячи на трибунах, толпа вокруг, скандал из-за судей

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7 комментариев
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Каникулы же у болельщиков))
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О том, что билет стоит 100 руб. спортс решил не писать ))
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+3
Красавцы , был бы в нижнем поддержал бы - ещё если без фан айди точно бы сходил бы ‼️
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Ответ riverman1980
О том, что билет стоит 100 руб. спортс решил не писать ))
И что? Это как-то принижает такое количество болельщиков?
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Ответ Dmitriii
Красавцы , был бы в нижнем поддержал бы - ещё если без фан айди точно бы сходил бы ‼️
так фан-айди нет
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