«Личные средства Уткина составляли более 50% бюджета клуба. Нам нужно 3-4 млн рублей ежемесячно». Операционный директор «Эгриси» о финансировании

Теги Василий Уткин бизнес Эгриси деньги Winline Медиалига Иван Мозговой Медиафутбол

Иван Мозговой рассказал, сколько средств Василий Уткин вкладывал в «Эгриси».

«С 2021-го нашим титульным спонсором была компания «Фонбет». Как и раньше, контракт на команду являлся частью общего договора Василия с компанией. Однако с попаданием «Эгриси» в Медиалигу осенью 2022-го наши затраты кратно возросли. И сумма на команду в этом контракте не покрывала наши расходы, поэтому недостаток средств Василий компенсировал из своих денег. Его личные средства составляли более 50% от общего бюджета команды.

После смерти Васи мы оказались в сложной ситуации: денег от титульного партнера не хватало на жизнь команды. Мы давно искали партнеров и перед пятым сезоном Медиалиги нашли несколько – они помогали нам по бартеру или финансово. Но этого все равно было недостаточно. Ранее я озвучивал бюджет, который нужен «Эгриси», чтобы жить более-менее нормально – 3-4 миллиона рублей ежемесячно. 

На жеребьевке пятого сезона Медиалиги к нам подошли представители «Альфа-Банка»: они пообещали нас поддержать и предложили обсудить варианты сотрудничества. Мы договорились о встрече через пару недель. После похорон Василия мы провели онлайн-встречу и рассказали о концепции команды и нашей философии. Представитель «Альфа-Банка» рассказал о своих планах в спорте и в медиа. 

Чем мы привлекли «Альфа-Банк»? Всех деталей раскрыть не могу, но они выделили нашу креативность и перформансы. В частности, отметили перф с переодеванием Василия в Обеликса и анонсы к матчам. «Альфа-Банк» акцентируется на креативе, как и мы», – сказал операционный директор «Эгриси».

После смерти Уткина у «Эгриси» возникли проблемы с бюджетом. Помог контракт с «Альфа-Банком»

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5 комментариев
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До сих пор не верю что его нет. На телегу подписан, парни там молодцы.
+37
-4
+33
Ответ Xm.md
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Нет. Поддерживают источник информации, приглашают известных людей, делают хорошие интервью, программы, не частят. Имён их не знаю, то есть не пиар, а именно поддержка Васиного канала.
+18
-2
+16
Ответ Клирик
Нет. Поддерживают источник информации, приглашают известных людей, делают хорошие интервью, программы, не частят. Имён их не знаю, то есть не пиар, а именно поддержка Васиного канала.
Согласен, Вася окружил себя хорошими, честными и креативными ребятами. Они, уверен, делают это больше ради Васи, а не ради себя. И делают хорошо.
+3
0
+3
Ответ Xm.md
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На те же деньги , что и Эгреси содержали :
Деньги западных спецслужб !
А то Вы не знаете ?
+1
-1
0
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