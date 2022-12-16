Райзен об интервью Кузнецова: «На месте игроков 2Drots не делал бы вкиды, что кто-то пытается подлить масло в огонь»

Райзен разъяснил ситуацию с приглашением на интервью.

Главный тренер 2Drots стал гостем подкаста, который ведут боссы « » – Дмитрий Егоров и Райзен.

Игроку «дротов» Алексу Стилю не понравилось, что Кузнецова позвали на интервью именно сейчас, на фоне ситуации с непродленным контрактом тренера.

«Я с Дмитрием Викторовичем договаривался о подкасте еще со времен группового этапа МФЛ, и то, что он сейчас пришел на подкаст, – случайность.

Понятное дело, картина легендарная, человек выиграл самые жесткие трофеи в медиафутболе, а с ним на связь через ролики выходят, такого не бывает.

Есть вот эта вся херня медийная, а есть человеческие отношения, которые должны быть выше. В любом случае, я бы хотел, чтобы Викторович остался в 2Drots, ибо это его творение. Речь, естественно, о футбольной команде.

На месте игроков 2Drots я бы не стал делать вкиды и говорить о том, что кто-то кого-то настраивает и пытается подлить масло в огонь, это абсолютно не так, да и то, как на самом деле все работает изнутри, им никогда не узнать», – написал .