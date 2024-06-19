Осипов включил Фикуса, Сибскану и Гуди в тройку раздражающих персонажей МФЛ

Теги Андрей Сибскана Winline Медиалига Богдан Тимошенко Николай Осипов «Goody» Дмитрий Гусаков «Fikus» Даниил Богатырев Медиафутбол

Николай Осипов назвал свою тройку неприятных ему персонажей в Winline Медиалиге.

Президент МФЛ стал гостем шоу «Откровенный челлендж» на ютуб-канале Богдана 2Drots.

– Топ-3 персонажа Медиалиги, которые раздражают или неприятно ведут себя?

– Сейчас таких людей осталось мало. Но если вспоминать за два года, то у нас часто возникало недопонимание с Фикусом.

С Сибычем были определенные моменты. Гуди своими поступками может вызывать недопонимание и раздражение, но как человек он мне интересен», – отметил Осипов.

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