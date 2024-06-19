Осипов включил Фикуса, Сибскану и Гуди в тройку раздражающих персонажей МФЛ
Николай Осипов назвал свою тройку неприятных ему персонажей в Winline Медиалиге.
Президент МФЛ стал гостем шоу «Откровенный челлендж» на ютуб-канале Богдана 2Drots.
– Топ-3 персонажа Медиалиги, которые раздражают или неприятно ведут себя?
– Сейчас таких людей осталось мало. Но если вспоминать за два года, то у нас часто возникало недопонимание с Фикусом.
С Сибычем были определенные моменты. Гуди своими поступками может вызывать недопонимание и раздражение, но как человек он мне интересен», – отметил Осипов.