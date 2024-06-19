Федос: «Прогревы «Родины Медиа» и «Броуков» выглядят искусственно, ненатурально. Зачем этим заниматься?»

Федор Маслов объяснил, почему 2D и «Амкал» отказались от вкидов.

– Матчи с 2Drots по-прежнему принципиальны?

– Конечно. Может, они стали чуть менее ожидаемы, чем в 2021 или 2022 году. Но по эмоциям все ##########.

– Многие говорили, что не было прогрева…

– А зачем этим заниматься? Как будто и не нужно это. Я не фанат всех этих искусственных прогревов, поэтому рад, что ничего особенного и не происходит.

Когда я вижу все эти прогревы от « » и «Броуков», в моем понимании это выглядит искусственно, ненатурально. Ну такое.

– Вага говорил, что потерял интерес к прогревам и что внутри у него нет такого чувства, как раньше…

– Я думаю, это неправда. Думаю, когда он так говорит, это и есть прогрев, – сказал вратарь « » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.