Федос: «Прогревы «Родины Медиа» и «Броуков» выглядят искусственно, ненатурально. Зачем этим заниматься?»
Федор Маслов объяснил, почему 2D и «Амкал» отказались от вкидов.
– Матчи с 2Drots по-прежнему принципиальны?
– Конечно. Может, они стали чуть менее ожидаемы, чем в 2021 или 2022 году. Но по эмоциям все ##########.
– Многие говорили, что не было прогрева…
– А зачем этим заниматься? Как будто и не нужно это. Я не фанат всех этих искусственных прогревов, поэтому рад, что ничего особенного и не происходит.
Когда я вижу все эти прогревы от «Родины Медиа» и «Броуков», в моем понимании это выглядит искусственно, ненатурально. Ну такое.
– Вага говорил, что потерял интерес к прогревам и что внутри у него нет такого чувства, как раньше…
– Я думаю, это неправда. Думаю, когда он так говорит, это и есть прогрев, – сказал вратарь «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.