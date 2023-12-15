Александр Мостовой: «Я однозначно в списке лучших в истории российского футбола. У меня голов за карьеру больше, чем у многих команд, вместе взятых»

Теги Спартак Монако Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков лига 1 Франция Игорь Колыванов Александр Мостовой Андрей Канчельскис Валерий Карпин Александр Головин Футбол

Александр Мостовой объяснил, почему входит в число лучших игроков России.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сказал: «Такой игрок, как я, может, рождается раз в 50 лет в России».

– Как часто рождается такой футболист, как Александр Мостовой?

– Я не ставлю так вопрос. Мы обычные, добротные футболисты. В каждом поколении есть люди, считающиеся одними из лучших: Канчельскис, Мостовой, Колыванов, Карпин и еще несколько людей. В другом поколении – Кержаков и Аршавин, например. Я к этому спокойно отношусь.

Чтобы понять, кто считается лучшим среди всех, надо смотреть на индивидуальную статистику. Если Головин еще лет пять поиграет в Европе, можно будет его оценивать в этой категории.

Я не скромничаю, но мне не нравится, когда кто-то что-то говорит обо мне, хотя я поиграл много где и забил много мячей. Кто спортом интересуется, знает меня. Зидана же знают!

– Головин признан футболистом года в России.

– Для меня тоже так. Но сколько лет я играл за границей – ни разу не был футболистом года в России… В то время я считался легионером. Это неправильно. Зидан играл в Италии и становился игроком года во Франции.

Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола, у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд, вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал! – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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55 комментариев
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У тебя уже интервью о собственном величии больше, чем голов.
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+57
Это так. Он точно в топ 10. Что не отменяет факт, что он мудак
+60
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+54
Я представляю его беседу с друзьями (с другом) после шумного застолья и под утро кто оказался самый стойкий , когда только головой можно кивать, в часов в 5-6 сидят и постоянно это слушают
+25
-2
+23
Ответ Dima67
Это так. Он точно в топ 10. Что не отменяет факт, что он мудак
Да никакой он не удак. Ему 100% объяснили , что нужно делать чтобы оставаться востребованным для медиа, и он это перманентно форсит.
Это образ.
+28
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+21
Я динамовец но Мостовой правильно говорит в свое время он блистал.Почему Аршавину можно а ему нет.Даже деревянный дзюба в нашем лесу считает себя дубом.
+11
0
+11
В зашиту Мостового... ;) Просто представьте, что было бы с российскими спортивными сайтами в межсезонье, если бы не Царь ;)) Голод, холод, нищета, неоплаченные счета и ипотека...
+13
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+10
Ответ Взвешенный вомбат Китая
А сколько он забил за всю карьеру то? Попахивает сильным преувеличением
163 гола у него за карьеру, на пять больше, чем у Аршавина.
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+9
Ответ lokoball
У него есть друзья?
Видимо, глухонемые.
+6
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Ответ ASH11
Стелет так, будто из сезона в сезон забивал по 30-40 голов минимум. А по факту у него в лучшие сезоны и 20 голов не было.
Так он и играл центрального полузащитника, а не чистого нападающего.
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мостовой настолько великий, что шампунь не достоин прикасаться к его волосам
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Как игрок Царь был хорош. Это факт.
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-А ещё я очень скромный
-Вообще-то не очень
-Ну и дальше что?
-Вас никто не пригласит тренировать в РПЛ
-Это потому что у меня нет связей, а приглашают только благодаря этому.
-Но ещё нужна тренерская лицензия
-Я один из лучших российских игроков в истории
-Ну и что?
-Я Царь русского футбола
-Но нужна лицензия
-Царю не нужны лицензии
-От скромности вы не умрете
-Я никогда не умру, я навсегда в истории футбола
+5
-1
+4
В Сельте Мостовой был очень хорош. Жаль в сборной чаще всего был лишь бледной тенью самого себя.

но наверное в топ-10 российских игроков входит
+3
0
+3
Ответ therealgreenman
Я представляю его беседу с друзьями (с другом) после шумного застолья и под утро кто оказался самый стойкий , когда только головой можно кивать, в часов в 5-6 сидят и постоянно это слушают
У него есть друзья?
+4
-1
+3
А ещё Александр капитан команды Чупа-Чупс, помните?
+2
0
+2
А в чем он не прав то?
Для меня список лучших российских игроков,игру которых я видел.
Титов , Мостовой, Смертин, Жирков, Билялетдинов, Вл. Быстров, Зырянов, Кержаков, Павлюченко. Может кого то подзабыл
+4
-2
+2
Мы обычные, добротные футболисты (с)

Это точно Мостовой говорил?
+2
0
+2
Все! Черта, отделяющая Мостового-спортсмена от Мостового-умалишенного, пройдена! Почему-то с российскими спортсменами это происходит все чаще и чаще!
+3
-2
+1
Я однозначно самый скромный российский футболист за всю историю.
+2
-1
+1
Ответ Гуркюфф
А в чем он не прав то? Для меня список лучших российских игроков,игру которых я видел. Титов , Мостовой, Смертин, Жирков, Билялетдинов, Вл. Быстров, Зырянов, Кержаков, Павлюченко. Может кого то подзабыл
Цымбаларь, Карпин, Шалимов, Черышев, Веретенников, Нидергаус, Тетрадзе. Продолжать?
+2
-1
+1
Ответ dzenga 1
Все! Черта, отделяющая Мостового-спортсмена от Мостового-умалишенного, пройдена! Почему-то с российскими спортсменами это происходит все чаще и чаще!
Он и был такой, интервью не брали у него
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Ответ Леван Мкртчян
Да никакой он не удак. Ему 100% объяснили , что нужно делать чтобы оставаться востребованным для медиа, и он это перманентно форсит. Это образ.
видимо, забыли сказать, что и голову полезно иногда мыть)
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Ну, дак надо научить Сан- Марино и Фареры играть в футбол Куба и Танзания пока подождут! Саня- твой выход!
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Ответ lokoball
У него есть друзья?
Канчельскис и Володька Быстров. Они буровят приблизительно в одни и теже похмельные дни.
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Ответ Леван Мкртчян
Да никакой он не удак. Ему 100% объяснили , что нужно делать чтобы оставаться востребованным для медиа, и он это перманентно форсит. Это образ.
Образ быть дурачком с претензий стать тренером? Такой себе образ... Если довольствоваться малым, то да. Но не в случае стать успешным тренером
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Ответ Леван Мкртчян
Да никакой он не удак. Ему 100% объяснили , что нужно делать чтобы оставаться востребованным для медиа, и он это перманентно форсит. Это образ.
Что за нелепая цель, быть востребованным для медиа?
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Ответ Александр Трифон0в
Когда у человека нет настоящего он придумывает себе красивое прошлое
Почему придумывает??!!! Все правда!!! Как Вам не стыдно??
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Больше чем у Асмарала и Тосно? Ну что, выкусил? А Уралан?)
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Корона не жмет?
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Ответ oka79410
видимо, забыли сказать, что и голову полезно иногда мыть)
Тут он явно никого не слушает)
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