Александр Мостовой: «Я однозначно в списке лучших в истории российского футбола. У меня голов за карьеру больше, чем у многих команд, вместе взятых»
Александр Мостовой объяснил, почему входит в число лучших игроков России.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сказал: «Такой игрок, как я, может, рождается раз в 50 лет в России».
– Как часто рождается такой футболист, как Александр Мостовой?
– Я не ставлю так вопрос. Мы обычные, добротные футболисты. В каждом поколении есть люди, считающиеся одними из лучших: Канчельскис, Мостовой, Колыванов, Карпин и еще несколько людей. В другом поколении – Кержаков и Аршавин, например. Я к этому спокойно отношусь.
Чтобы понять, кто считается лучшим среди всех, надо смотреть на индивидуальную статистику. Если Головин еще лет пять поиграет в Европе, можно будет его оценивать в этой категории.
Я не скромничаю, но мне не нравится, когда кто-то что-то говорит обо мне, хотя я поиграл много где и забил много мячей. Кто спортом интересуется, знает меня. Зидана же знают!
– Головин признан футболистом года в России.
– Для меня тоже так. Но сколько лет я играл за границей – ни разу не был футболистом года в России… В то время я считался легионером. Это неправильно. Зидан играл в Италии и становился игроком года во Франции.
Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола, у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд, вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал! – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Это образ.
-Вообще-то не очень
-Ну и дальше что?
-Вас никто не пригласит тренировать в РПЛ
-Это потому что у меня нет связей, а приглашают только благодаря этому.
-Но ещё нужна тренерская лицензия
-Я один из лучших российских игроков в истории
-Ну и что?
-Я Царь русского футбола
-Но нужна лицензия
-Царю не нужны лицензии
-От скромности вы не умрете
-Я никогда не умру, я навсегда в истории футбола
но наверное в топ-10 российских игроков входит
Для меня список лучших российских игроков,игру которых я видел.
Титов , Мостовой, Смертин, Жирков, Билялетдинов, Вл. Быстров, Зырянов, Кержаков, Павлюченко. Может кого то подзабыл
Это точно Мостовой говорил?