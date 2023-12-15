Александр Мостовой: «Я однозначно в списке лучших в истории российского футбола. У меня голов за карьеру больше, чем у многих команд, вместе взятых»

Александр Мостовой объяснил, почему входит в число лучших игроков России.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» сказал: « игрок, как я, может, рождается раз в 50 лет в России».

– Как часто рождается такой футболист, как ?

– Я не ставлю так вопрос. Мы обычные, добротные футболисты. В каждом поколении есть люди, считающиеся одними из лучших: Канчельскис, Мостовой, Колыванов, и еще несколько людей. В другом поколении – и Аршавин, например. Я к этому спокойно отношусь.

Чтобы понять, кто считается лучшим среди всех, надо смотреть на индивидуальную статистику. Если Головин еще лет пять поиграет в Европе, можно будет его оценивать в этой категории.

Я не скромничаю, но мне не нравится, когда кто-то что-то говорит обо мне, хотя я поиграл много где и забил много мячей. Кто спортом интересуется, знает меня. Зидана же знают!

– Головин признан футболистом года в России.

– Для меня тоже так. Но сколько лет я играл за границей – ни разу не был футболистом года в России… В то время я считался легионером. Это неправильно. Зидан играл в Италии и становился игроком года во Франции.

Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола, у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд, вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал! – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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