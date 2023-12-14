Лыжи. Кубок мира. Рибом, Шистад, Сван, Диггинс, Бреннан, Фендрих, Далквист выступят в коньковом спринте

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15 декабря на этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме пройдет коньковый спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

Спринт, свободный стиль

Женщины

Квалификация – 12:00 по московскому времени, финалы – после 14:25, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

4. Эмма Рибом (Швеция)

5. Линн Сван (Швеция)

8. Фрида Карлссон (Швеция)

10. Джулия Керн (США)

12. Лотта Венг (Норвегия)

14. Джесси Диггинс (США)

21. Моа Илар (Швеция)

22. Моа Лундгрен (Швеция)

25. Ане Стенсет (Норвегия)

26. Майя Далквист (Швеция)

27. Йоханна Хагстрем (Швеция)

28. Кертту Нисканен (Финляндия)

29. Надин Фендрих (Швейцария)

30. Рози Бреннан (США)

33. Виктория Карл (Германия)

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

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