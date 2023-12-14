Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Шанава, Гульберг, Эвен Нортуг пробегут коньковый спринт

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15 декабря на этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме пройдет коньковый спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Квалификация – 12:35 по московскому времени, финалы – после 14:25, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Харальд Амундсен (Норвегия)

4. Эрик Валнес (Норвегия)

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

8. Лаури Вуоринен (Финляндия)

10. Йони Мяки (Финляндия)

12. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

13. Михал Новак (Чехия)

14. Бен Огден (США)

18. Пол Гульберг (Норвегия)

19. Калле Халварссон (Швеция)

20. Федерико Пеллегрино (Италия)

21. Рено Же (Франция)

22. Эвен Нортуг (Норвегия)

24. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

26. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

27. Эдвин Ангер (Швеция)

28. Жюль Шаппа (Франция)

29. Люка Шанава (Франция)

30. Джеймс Шунмейкер (США)

32. Ван Цян (Китай)

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

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3 комментария
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Посмотрим как Клебо побежит коньковый спринт , первый в этом году
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