Медведев – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ за 2023 год, Валиева – самая популярная среди спортсменок

Медведев, Дзюба и Овечкин вошли в топ-3 самых упоминаемых спортсменов в РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Медиологии».

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 88 тысяч источников. В их числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2023 года.

Медиаиндекс Даниила Медведева составил 1,148 млн, Артема Дзюбы – 1,142 млн, Александра Овечкина – 1,126 млн.

В пятерку также вошли боец Ислам Махачев (717 тысяч) и полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян (698 тысяч).

Самой популярной среди женщин стала фигуристка , она заняла 16-е место с показателем медиандекса 327 тысяч.

В списке из 30 человек из женщин также присутствуют теннисистка теннисистка Дарья Касаткина (238 тысяч) и фигуристка Елизавета Туктамышева (222 тысячи).