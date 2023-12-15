Медведев – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ за 2023 год, Валиева – самая популярная среди спортсменок
Медведев, Дзюба и Овечкин вошли в топ-3 самых упоминаемых спортсменов в РФ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Медиологии».
Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 88 тысяч источников. В их числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2023 года.
Медиаиндекс Даниила Медведева составил 1,148 млн, Артема Дзюбы – 1,142 млн, Александра Овечкина – 1,126 млн.
В пятерку также вошли боец Ислам Махачев (717 тысяч) и полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян (698 тысяч).
Самой популярной среди женщин стала фигуристка Камила Валиева, она заняла 16-е место с показателем медиандекса 327 тысяч.
В списке из 30 человек из женщин также присутствуют теннисистка теннисистка Дарья Касаткина (238 тысяч) и фигуристка Елизавета Туктамышева (222 тысячи).
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