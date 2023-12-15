Медведев – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ за 2023 год, Валиева – самая популярная среди спортсменок

Теги Артем Дзюба Реал Сосьедад Александр Овечкин сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Дарья Касаткина Даниил Медведев Ислам Махачев ТАСС Камила Валиева Арсен Захарян Фигурное катание

Медведев, Дзюба и Овечкин вошли в топ-3 самых упоминаемых спортсменов в РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Медиологии». 

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 88 тысяч источников. В их числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2023 года. 

Медиаиндекс Даниила Медведева составил 1,148 млн, Артема Дзюбы – 1,142 млн, Александра Овечкина – 1,126 млн.

В пятерку также вошли боец Ислам Махачев (717 тысяч) и полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян (698 тысяч).

Самой популярной среди женщин стала фигуристка Камила Валиева, она заняла 16-е место с показателем медиандекса 327 тысяч.

В списке из 30 человек из женщин также присутствуют теннисистка теннисистка Дарья Касаткина (238 тысяч) и фигуристка Елизавета Туктамышева (222 тысячи).

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25 комментариев
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Дмитрий Анатольевич - молодец 👍
+14
0
+14
Медведев-то понятно, а валиева какая спортсменка... Если только на территории рф...
+13
-7
+6
Медведеаых многовато на душу населения
+6
-1
+5
Странно что Валиева не первая по упоминаниям в связи с ее громким допинговым делом
+12
-10
+2
если Медведева упоминают за спортивные заслуги, то Валиеву совсем по другому поводу.
+12
-10
+2
Ну часть из этих запросов может отнестись к алкоголику однофамильцу?
+7
-5
+2
Ответ Ivan Ivanych
Медведев-то понятно, а валиева какая спортсменка... Если только на территории рф...
Валиева больше пиар-проект, чем спортсменка
+3
-1
+2
🍿🍿🍿🍿🍿свободная касса
+3
-2
+1
Ответ Ivan Ivanych
Медведев-то понятно, а валиева какая спортсменка... Если только на территории рф...
А что, это как-то влияет на статус?
ЛеБрон Джеймс в этом году выступал только на территории США, он тоже не проф спортсмен?
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По ходу вместе с другим Медведевым посчитали.
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Даниил красавчик, надеемся на лёгкую сетку на АО или ЮС опен
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Самая популярная спорсменка всего на 16 месте? Всё таки спортсмены намного популярнее спортсменок.
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Ответ Mbest77
Дмитрий Анатольевич - молодец 👍
Он допуск до ОИ получил?
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Ответ Ева Витебская
С прискорбием хочется отметить, расписаться в незнании - Медведев это кто ? Всегда было - Медведев это алкаш, друг Вована, а тут оказывается что он еще и спортсмен
сразу видно, что вы не интересуетесь теннисом)
Даня наш сильнейший на сегодня теннисист и по совместительству 3-я ракета мира)
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Ждем опроса ВЦИОМ по итогам года. Чую, что там расклад будет совсем иной - и 16-ое место уверенно залетит в топ-5, а то и выше) А с первым местом этого рейтинга трудно спорить - респект и уважуха Дмитрию Анатольевичу - весь мир следит за его яркими постами в соцсетях))
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Ответ Сергей
Медведеаых многовато на душу населения
А медведей, у нас, ещё больше.
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Ответ Владислав Демидов
А как же Загитова😦😦😦
АЗя самая упоминаемая и самая любимая только в головах ее фанатов
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