НБА. «Сан-Антонио» – «Лейкерс», «Финикс» против «Нью-Йорка» и другие матчи

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В пятницу, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

«Сан-Антонио» вновь примет «Лейкерс», «Финикс» встретится с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Новый Орлеан
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Детройт
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Индиана
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Лейкерс
Дата проведения
16 декабря, 03.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Бостон – Орландо
Дата проведения
16 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Атланта
Дата проведения
16 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Хьюстон
Дата проведения
16 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Финикс – Нью-Йорк
Дата проведения
16 декабря, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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