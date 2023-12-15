НБА. «Сан-Антонио» – «Лейкерс», «Финикс» против «Нью-Йорка» и другие матчи
В пятницу, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
«Сан-Антонио» вновь примет «Лейкерс», «Финикс» встретится с «Нью-Йорком».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.30, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 16 декабря, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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