Наоми Осака: «Перед родами я написала завещание»

Наоми Осака рассказала об осложнениях во время беременности.

По ее словам, у нее обнаружили стрептококк – инфекцию, которая часто встречается у беременных. Сами роды длились больше 12 часов.

Кроме того, во время родов выяснилось, что пуповина обвилась вокруг шеи ее дочери.

«Перед родами я написала завещание. Я всегда думала, что если напишу завещание, то со мной может что-то случиться.

Люди не понимают, насколько беременность сложная. Сначала ты думаешь: «О, это прекрасное путешествие». Но потом тяжело.

Я помню, как во время родов думала, что мне никогда в жизни не было так больно. И я знала, что если переживу это, то потом все будет просто.

Моя жизнь изменилась за день».