Наоми Осака: «Перед родами я написала завещание»

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала об осложнениях во время беременности.

По ее словам, у нее обнаружили стрептококк – инфекцию, которая часто встречается у беременных. Сами роды длились больше 12 часов. 

Кроме того, во время родов выяснилось, что пуповина обвилась вокруг шеи ее дочери. 

«Перед родами я написала завещание. Я всегда думала, что если напишу завещание, то со мной может что-то случиться. 

Люди не понимают, насколько беременность сложная. Сначала ты думаешь: «О, это прекрасное путешествие». Но потом тяжело. 

Я помню, как во время родов думала, что мне никогда в жизни не было так больно. И я знала, что если переживу это, то потом все будет просто. 

Моя жизнь изменилась за день».

2 комментария
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и это она совсем молодая...
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Сезон еще не стартовал, но пиар-машина Осаки уже готова к работе. Будет и борьба за какие-нибудь права, и эмоциональные манипуляции, батя хочет больше долларов и у спонсоров имя должно быть на слуху, а то порежут жирные контракты
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