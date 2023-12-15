Александр Шлеменко: «Нас готовили к развалу СССР»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко высказался о причинах развала СССР.

«Идеология Советского союза меня в большей степени устраивала. Мы были самодостаточной страной. Я сейчас не беру самые лучшие годы Советского Союза. Это до 53-го года, до смерти Иосифа Сталина был самый расцвет. По инерции прыжка, который мы совершили, мы еще шли вперед. Потом у нас были годы застоя.

Но с 53-го года нас готовили к 91-му. Нас готовили к этому планомерно – к развалу. Здесь нужно смотреть, какую именно ты идеологию берешь. Это были сложные годы, но при этом они были добрые, интересные, равные по возможностям для всех.

Вот многие говорят «Сухой закон». Знаешь, зачем был придуман «Сухой закон» в Советском Союзе? Это все подводилось, чтобы вызвать недовольство у населения. Плюс с этим делали искусственный дефицит товаров, который специально был спровоцирован у нас в стране.

Для чего? Для того чтобы сделать нелегитимность власти. Чтобы народ ей был недоволен, чтобы потом провести референдум, на котором все проголосуют за распад Советского Союза. Как проголосовали все республики? Проголосовали за сохранение, но СССР все равно развалили. Нам планомерно готовили к тому, что мы получили.

Опять же, вспоминаем слова: «В трудные годы рождаются сильные люди, которые меняют времена». Это трудные годы Великой Отечественной войны. Потом у нас были хорошие годы, в такие рождаются слабые люди, из-за которых потом народилась куча слабых. Потом в 80-х родились сильные люди, которые пережили 90-е годы.

Сейчас у нас большой потенциал и все идет к тому, что у нас большое великое будущее. Ну, опять же, кто со мной не согласится, значит, у вас его нет, у меня оно есть, у моей страны есть, у русского народа есть, и мы еще посмотрим», – сказал бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

В декабре-1991 СССР прекратил существование, хотя в марте на референдуме за сохранение Советского Союза проголосовало 76,4%.

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17 комментариев
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По мнению Шлеменко СССР развалился из за введения сухого закона , гений исторической мысли.
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Шлем это бредогенератор какой-то, у человека профессия получать в голову, а он себя считает экспертом во всех областях
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Я раньше считал, что у Шлеменко интеллект на уровне птички, веточки и хлебушка. Приношу свои извинения хлебушку, веточке, птичке.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Голосования за сохранение СССР не было! Тем более никто за его сохранение не голосовал. Ну это уже всем известно, нет?)
Референдум был и большинство населения проголосовало за сохранение. Другое дело, что значительная часть из этого большинства была как раз из РСФСР. Насчёт всех республик Шторменко конечно ерунду говорит, например прибалтийские вообще не участвовали в нем.
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Ответ Fizkultprivet
Референдум был и большинство населения проголосовало за сохранение. Другое дело, что значительная часть из этого большинства была как раз из РСФСР. Насчёт всех республик Шторменко конечно ерунду говорит, например прибалтийские вообще не участвовали в нем.
Референдум был. Только почему-то все россияне, как и ты, не знают поставленного там вопроса. А если его прочитать хоть раз в жизни, то станет понятно, что за сохранение СССР не голосовали) найди и прочти, ты удивишься)
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Этот анализ очень сложен к сиюминутному осмыслению. Тут без бутылочки детского не разобраться, а лучше сразу 3 берите, друзья.
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Ответ skytent1
По мнению Шлеменко СССР развалился из за введения сухого закона , гений исторической мысли.
Просто гений, во всех аспектах!
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Саня насмотрелся/начитался «экспертов» с РенТВ. Еще со времен Петра нас готовили сначала к созданию, а потом к развалу СССР. Истинная причина развала СССР - это не несостоятельность плановой экономики, не отсутствующее на практике «равенство», а алкоголь. Вот в чем дело было. Оказывается с 53г по 80г по мнению Санька были послевоенные «легкие» годы, а он то как раз родился в тяжелейшие 80-е.
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Блин, даже рептилоиды с Рен-тв до такого не додумались!
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Странный он человек. С закидонами.
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Господи, и ведь публично городит всю эту чушь, даже не думая о том, что просто-напросто позорится.
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Мозги отбиты напрочь...
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Великое будущее, яйца по 100, Веста по 2 ляма, девушки без образования с 6 детьми, а парни все в форме с ружьем.... И где-то там, за забором люди отдыхают, разрабатывают лекарства и технологии, живут как им нравится, а не по методичке....
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СССР искусственное братство, тех, кто ненавидит другого.... и когда одни тянут других на дно, даже по менталитету
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Никто не хотел разваливать совок, он сам посыпался. Не посыпался бы тогда, посыпался бы через 10 лет.
В том то и дело, что никакой идеологии у совка не было(кроме ненависти к западным буржуям), поэтому его никто и не вышел защищать. Единственный субъект, кто пытался его сохранить был - хм, Запад. Опасаясь серии войн на постсовке с огромными запасами яо.
Идея создать «советского человека» тоже провалилась, потому что как раз национальные движения к 90ым годам подняли голову во всех республиках, несмотря на 80 лет тотальной пропаганды.
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Голосования за сохранение СССР не было! Тем более никто за его сохранение не голосовал. Ну это уже всем известно, нет?)
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В 80е годы родились люди, которые у мамки под юбкой пережили 90е...глядя на Шлеменко, понимаешь что перед тобой клинический случай, а когда он открывает рот, окончательно в этом убеждаешься
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