Александр Шлеменко: «Нас готовили к развалу СССР»

Александр Шлеменко высказался о причинах развала СССР.

«Идеология Советского союза меня в большей степени устраивала. Мы были самодостаточной страной. Я сейчас не беру самые лучшие годы Советского Союза. Это до 53-го года, до смерти Иосифа Сталина был самый расцвет. По инерции прыжка, который мы совершили, мы еще шли вперед. Потом у нас были годы застоя.

Но с 53-го года нас готовили к 91-му. Нас готовили к этому планомерно – к развалу. Здесь нужно смотреть, какую именно ты идеологию берешь. Это были сложные годы, но при этом они были добрые, интересные, равные по возможностям для всех.

Вот многие говорят «Сухой закон». Знаешь, зачем был придуман «Сухой закон» в Советском Союзе? Это все подводилось, чтобы вызвать недовольство у населения. Плюс с этим делали искусственный дефицит товаров, который специально был спровоцирован у нас в стране.

Для чего? Для того чтобы сделать нелегитимность власти. Чтобы народ ей был недоволен, чтобы потом провести референдум, на котором все проголосуют за распад Советского Союза. Как проголосовали все республики? Проголосовали за сохранение, но СССР все равно развалили. Нам планомерно готовили к тому, что мы получили.

Опять же, вспоминаем слова: «В трудные годы рождаются сильные люди, которые меняют времена». Это трудные годы Великой Отечественной войны. Потом у нас были хорошие годы, в такие рождаются слабые люди, из-за которых потом народилась куча слабых. Потом в 80-х родились сильные люди, которые пережили 90-е годы.

Сейчас у нас большой потенциал и все идет к тому, что у нас большое великое будущее. Ну, опять же, кто со мной не согласится, значит, у вас его нет, у меня оно есть, у моей страны есть, у русского народа есть, и мы еще посмотрим», – сказал бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

В декабре-1991 СССР прекратил существование, хотя в марте на референдуме за сохранение Советского Союза проголосовало 76,4%.

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