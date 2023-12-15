Станислав Поздняков: «Среди спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, кто принял нейтрализацию»

ОКР не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, принявшим нейтрализацию.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее стало известно, что олимпийские чемпионы Токио-2020 и Пекина-2022 получат от ОКР единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Серебряные призеры Игр получат 350 тысяч рублей, бронзовые – 250 тысяч, участники Игр – 150 тысяч.

Это касается действующих спортсменов, которые на данный момент не участвуют в международных турнирах из-за недопуска.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», – сказал Поздняков.