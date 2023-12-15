Станислав Поздняков: «Среди спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, кто принял нейтрализацию»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР ТАСС деньги Легкая атлетика

ОКР не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, принявшим нейтрализацию.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее стало известно, что олимпийские чемпионы Токио-2020 и Пекина-2022 получат от ОКР единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Серебряные призеры Игр получат 350 тысяч рублей, бронзовые – 250 тысяч, участники Игр – 150 тысяч. 

Это касается действующих спортсменов, которые на данный момент не участвуют в международных турнирах из-за недопуска. 

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», – сказал Поздняков.

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58 комментариев
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Вот оно, разделение спортсменов на правильных и неправильных. Своих же разделяют. Чем же от мок отличаются?
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Главное в новостях от Позднякова не запутаться.
первая новость - о дефиците бюджета
вторая новость - о выплатах за неучастие
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Наконец стало понятно, что вчера Путин имел в виду.
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Ежу понятно, для чего замутили эти внезапные выплаты.
Разделили спортсменов на тех, кому важнее деньги, и тех, кто стремится на Олимпиаду.
Расчёт на то, что купить можно любого...или запугать несогласных.
+30
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+20
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вот оно, разделение спортсменов на правильных и неправильных. Своих же разделяют. Чем же от мок отличаются?
выплаты от ОКР сделают их не нейтральными. раз они нейтральные пусть ищут нейтральные источники финансирования
+15
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+9
Ответ Olga.t
Ежу понятно, для чего замутили эти внезапные выплаты. Разделили спортсменов на тех, кому важнее деньги, и тех, кто стремится на Олимпиаду. Расчёт на то, что купить можно любого...или запугать несогласных.
Если кто-то стремиться на ОИ любой ценой,то какие могут быть денежные выплаты?
+9
-1
+8
Скоро лагеря построят для тех, кто выбрал спорт и Олимпиаду
+21
-14
+7
Нейтрализация на сленге российских медиа - это физическое уничтожение противника.
Поздняков тупо манипулирует терминами, что бы залить в уши элехторату нужную желтую жидкость.
+16
-10
+6
Спортсмены которые согласятся ехать на условиях МОК, в первую очередь не уважают себя! Зачем давать деньги тем кто не уважает не только страну но и себя!
+12
-6
+6
Логичное решение. Нейтралы не представляют Россию. Они представляют только себя. Хочешь ехать, вперёд, за свои деньги.
+20
-15
+5
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вот оно, разделение спортсменов на правильных и неправильных. Своих же разделяют. Чем же от мок отличаются?
Так это не ОКР, а МОК. Это их условие нейтрализации - никакого финансирования от ОКР
+6
-1
+5
Ответ ДМ-1чемпион
Логичное решение. Нейтралы не представляют Россию. Они представляют только себя. Хочешь ехать, вперёд, за свои деньги.
В таком случае логично спросить. а хочет ли налогоплательщик платить деньги в том числе и такому ОКР! У государства нет своих денег, это деньги налогоплательщиков. Почему какой-то Поздняков решает куда девать "не свои" деньги.
+6
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Скорее всего тем кто согласится на нейтрализацию, обрежут и другие выплаты
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А о чем спор-то? Если спортсмен выбрал путь нейтрализации и поедет на ОИ выступать за AIN, то странно ждать выплат, премий и званий от России. Выступаешь за AIN - ищи на карте мира эту страну и езжай туда за почестями.
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Ответ MaaRek
Важны деньги получай деньги, важно участие - подписывай нейтральный статус и едь, но не жди выплат от государства раз едешь как нейтральный спортсмен. Что не так?
Это деньги не государства, а налогоплательщика. Спрашивай у меня.
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Ответ ДМ-1чемпион
Спортсмены которые согласятся ехать на условиях МОК, в первую очередь не уважают себя! Зачем давать деньги тем кто не уважает не только страну но и себя!
что такое для вас унижение? Так часто стали говорить это слово. Когда государство собирает на лечение детей с жителей, когда государство поднимает цены непомерно, когда государство отправляет своих детей/родственников жить на Запад? Когда государство убивает своих граждан - это, конечно, не унижение? Когда пенсионер из меленького города вынужден ехать ко врачу 40 мин в соседний город на маршрутке - это не унижение? А вот соответствовать правилам международным, конечно, унижение!!!
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Ответ MaaRek
Важны деньги получай деньги, важно участие - подписывай нейтральный статус и едь, но не жди выплат от государства раз едешь как нейтральный спортсмен. Что не так?
выплат от государства??? У государства нет денег. Это наши с вами налоги. Например, Валиева должна быть дисквалифицирована и скорее всего ее лишат этого звания. Но (!!!) деньги из бюджета за якобы победу она УЖЕ получила + вот эти новые еще получит. А за что как бы? Просто за молчание.
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И это правильно. Предателям пусть платит МОК.
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Ответ ДМ-1чемпион
Налогоплательщики решают это на выборах. А они голосуют за Путина! И если есть мозги, то несложно понять, что эта позиция не Позднякова, а государства!
Не надо рассказывать сказки, все помнят про 146%!
Если есть мозги, то можно понять, что никаких выборов нет.
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Ответ Olga.t
Ежу понятно, для чего замутили эти внезапные выплаты. Разделили спортсменов на тех, кому важнее деньги, и тех, кто стремится на Олимпиаду. Расчёт на то, что купить можно любого...или запугать несогласных.
Как Ивана Федотова
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Ответ bzm777
Шел бы ты Поздняков куда подальше вместе со своей дефективной конторкой. На Олимпиаду люди едут не ради денег, это цель всей их жизни
Малой, главная ценность в жизни это семья! А не участие в политизированных игрищах!
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Кто по факту закончил после тех ОИ тоже выплаты получат?
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А разве выплат еще не было?
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Какая тупая либерда. Вообще то окр выполняет условия МОК, те , кто получает выплаты, не имеют право ехать на ои
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Нейтрализация на сленге российских медиа - это физическое уничтожение противника. Поздняков тупо манипулирует терминами, что бы залить в уши элехторату нужную желтую жидкость.
Да. Ну или просто туповат, это тоже вариант.
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Ответ ДМ-1чемпион
Налогоплательщики решают это на выборах. А они голосуют за Путина! И если есть мозги, то несложно понять, что эта позиция не Позднякова, а государства!
А я думал главная ценность в твоей жизни - прислуживать президенту )
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Ответ maripous
И это правильно. Предателям пусть платит МОК.
Как известно, Рим предателям не платит )
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А ещё мы м потом придумаем какой нибудь знак на одежду
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ребят, я не из россии, я правильно понял, что отказавшимся ехать на олимпиаду дадут около 5000 долларов? и то только тем, кто что то выиграл на прошлых олимпиадах?
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Ответ MaaRek
Важны деньги получай деньги, важно участие - подписывай нейтральный статус и едь, но не жди выплат от государства раз едешь как нейтральный спортсмен. Что не так?
Не хватает одного важного пункта. Раз государство готово покупать верность спортсменов идеалам, то тем, кто не хочет выступать за данное государство, не должны мешать переходить в другие федерации и ставить палки в колеса. Да, безусловно, сейчас спортсменам заткнут рты деньгами и плюшками, чтоб те, кто сейчас в топе могли бы быть, не уходили
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