Илья Авербух: «Кто-то готов выложить баснословные деньги за сумку Birkin или Louis Vuitton, но это несусветная глупость. Ни у меня, ни у жены таких сумок нет»

Илья Авербух назвал «несусветной глупостью» траты на чересчур дорогие вещи.

– Раньше вы поражались кнопочному телефону Vertu за 20 тысяч долларов. Последний случай, когда были удивлены ценой на что-либо?

– Ну, наверное, как любому мужчине, мне трудно понять высокую стоимость бриллиантов. Просто маленький яркий камушек – а цена как у крутой иномарки! Не укладывается в голове.

То же самое с брендовыми вещами. Да, кто-то готов выложить баснословные деньги за сумку Birkin или Louis Vuitton. Но это, на мой взгляд, несусветная глупость. Ни у меня, ни у жены таких сумок нет, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.