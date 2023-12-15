Илья Авербух: «Кто-то готов выложить баснословные деньги за сумку Birkin или Louis Vuitton, но это несусветная глупость. Ни у меня, ни у жены таких сумок нет»

Теги Илья Авербух деньги Фигурное катание

Илья Авербух назвал «несусветной глупостью» траты на чересчур дорогие вещи.

– Раньше вы поражались кнопочному телефону Vertu за 20 тысяч долларов. Последний случай, когда были удивлены ценой на что-либо?

– Ну, наверное, как любому мужчине, мне трудно понять высокую стоимость бриллиантов. Просто маленький яркий камушек – а цена как у крутой иномарки! Не укладывается в голове.

То же самое с брендовыми вещами. Да, кто-то готов выложить баснословные деньги за сумку Birkin или Louis Vuitton. Но это, на мой взгляд, несусветная глупость. Ни у меня, ни у жены таких сумок нет, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

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18 комментариев
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Золотой ты человек, Юрий Венедиктович! Не бережешь себя, всё о народе думаешь
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Яна , ваш выход.
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Если человек может себе это позволить - почему нет? Другое дело, когда айфон в кредит берут и месяцами на дошиках сидят
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Ответ Oleg Olegov
Возможно, это потому что у Ильи нет денег на такую сумку?
Илья мечтает о Birkin. Да это раздел камин аутов
+3
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Возможно, это потому что у Ильи нет денег на такую сумку?
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Вот так, мимоходом, заставил усомниться в умственных способностях семьи Рудковских
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В источнике Авербух ответил на 15 вопросов. Значит, будет 15 новостей.
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Какие ваши три «не люблю»?

Первое — шумные застолья.
Второе — светские тусовки.
Третье — голосовые сообщения.
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Это новости или что-то интересное из жизни спортсмена? Ян Мельник, ты ку-ку?
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не одной мне на ум пришла фамилия Рудковская)
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Ответ Oleg Olegov
Возможно, это потому что у Ильи нет денег на такую сумку?
Есть у него деньги на такую сумку, просто он своим трудом с детства зарабатывает, и ему нет смысла демонстрировать свою значимость миру подобными покупками.
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Ответ Brokkoli
Вот так, мимоходом, заставил усомниться в умственных способностях семьи Рудковских
А почему именно Рудковских? Тутберидзе, например, тоже давно сменила пуховичок ноунейм на пальто от Louis Vuitton.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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А яркий камушек наверняка есть. Сумка, конечно глупость, только в помойку со временем, а камушек и внукам пригодится и в антикварный можно отнести.
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На Апрашке у нас продают. Или на Троицком рынке. А Верту раньше продавали в салоне на Невском,недалеко от консульства Франции.
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Если уровень финансов позволяет покупать подобные вещи, как кому-то приобрести джинсы Lee, то это дело вкуса, не более того.
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Ответ Роман
Золотой ты человек, Юрий Венедиктович! Не бережешь себя, всё о народе думаешь
Илья Изяславич.
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