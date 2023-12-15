Экс-тренер Испании Морено возглавил «Сочи». У него долгосрочный контракт

Теги премьер-лига Россия Ла Лига Сборная Испании по футболу трансферы Сочи Роберт Морено Футбол

«Сочи» назначил бывшего главного тренера сборной Испании Роберта Морено.

Южане объявили о том, что 46-летний испанский специалист подписал долгосрочный контракт. Детали соглашения не уточняются.

Последним местом работы Морено была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года. Также он самостоятельно работал в «Монако».

В штабе Луиса Энрике он занимал должность ассистента главного тренера в «Барселоне Б» (2008-2011), «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014), «Барселоне» (2014-2017) и сборной Испании (2018-2019).

В 2019-м он стал главным тренером испанской сборной после ухода Энрике по семейным причинам. Роберт провел во главе команды 10 матчей.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.

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36 комментариев
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После Хохлова и Точилина Морено...
Интересно, у испанца больше ваще никаких предложений не было, раз решился на опальную Россию ещё и в последнюю команду? И что-то не похоже, что после таких назначений Ротенбергам пофиг на клуб
+35
-3
+32
Ответ Shuller18
После Хохлова и Точилина Морено... Интересно, у испанца больше ваще никаких предложений не было, раз решился на опальную Россию ещё и в последнюю команду? И что-то не похоже, что после таких назначений Ротенбергам пофиг на клуб
видимо, были предложения только из нестатусных команд, так что спортивной мотивации в поиске не было, оставалось ехать за деньгами, а шейхи тоже не звали. В итоге сочи
+19
0
+19
O. Oo. YE. T’.

Без иронии
+15
-2
+13
Был Пеп в прошлом году,а теперь бывший тренер сборной Испании уровень серьёзный,хотя для Фнл нужно соответствовать все таки лучшая лига в мире и тренера должны быть элитными.
+9
-1
+8
Посморим на иностранца в рпл
+5
0
+5
Сейчас эксперты с матч ТВ объяснять ,что это вообще не правильно . Царь разгневается, а звёзды коментаторского цеха зальют помоями свои инстаграмы, контакты , аськи
+5
0
+5
Ответ Эдуард Суровый
Посморим на иностранца в рпл
Скорее в Фнл может готовиться сразу
+3
0
+3
Как?...
+4
-1
+3
Иностранный тренер с каким-то именем в РПЛ - уже круто.
+3
-1
+2
Очень хорошо, интересно будет посмотреть на работу специалиста!
+1
0
+1
Предлагаю обменять Хави на Морено
+1
0
+1
Очень не плохо...будем посмотреть
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
у Васи Уткина есть отличная мысль по этому поводу
какая если не секрет?
+1
0
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А вот и следующий тренер Зенита...
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сами верите что такой тренер поможет в фнл не вылететь? нужен эталонный физрук для этого, а после сохранения прописки сразу ставить этого умного
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Вообще забавно и симптоматично как спортс занёс эту о##евшую со спортивной точки зрения новость в будничные, проходные события, а на главной и капсом как водится какой-то ад про геев и депутатов
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У спортса слово сборная в заголовках не пропечатывается что ли? То тренер Норвеги, теперь Испании и далее по списку
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Подготовка к лучшей лиге мира началась.
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От Серхио Рамоса и Жорди Альба до Мелкадзе и Бурмистрова.
Что не сделаешь, лишь бы оказаться в лучшей лиге мира.
Ждём Лева в Акроне и Конте в Соколе!
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послушаем Мостового)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
он же с энрике работал когда барса требл брала и выносила все топ клубы на классе
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Удачи потренировать в ФНЛ
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Ещё один статусный иностранный тренер готовит команду к лучшей лиге мира?
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Клотет 2.0.
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А сколько пафоса была с его стороны
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Удачи !
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I said Morena, Morena, Morena I give you my love
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Походу у него с предложениями вообще голяк 😏
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А как он будет зарплату выводить? Видимо, в Дубай, не в Испанию.
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у Васи Уткина есть отличная мысль по этому поводу
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