Экс-тренер Испании Морено возглавил «Сочи». У него долгосрочный контракт
«Сочи» назначил бывшего главного тренера сборной Испании Роберта Морено.
Южане объявили о том, что 46-летний испанский специалист подписал долгосрочный контракт. Детали соглашения не уточняются.
Последним местом работы Морено была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года. Также он самостоятельно работал в «Монако».
В штабе Луиса Энрике он занимал должность ассистента главного тренера в «Барселоне Б» (2008-2011), «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014), «Барселоне» (2014-2017) и сборной Испании (2018-2019).
В 2019-м он стал главным тренером испанской сборной после ухода Энрике по семейным причинам. Роберт провел во главе команды 10 матчей.
После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.
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