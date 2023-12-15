Экс-тренер Испании Морено возглавил «Сочи». У него долгосрочный контракт

«Сочи» назначил бывшего главного тренера сборной Испании Роберта Морено.

Южане объявили о том, что 46-летний испанский специалист подписал долгосрочный контракт. Детали соглашения не уточняются.

Последним местом работы была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года. Также он самостоятельно работал в «Монако».

В штабе Луиса Энрике он занимал должность ассистента главного тренера в «Барселоне Б» (2008-2011), «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014), «Барселоне» (2014-2017) и сборной (2018-2019).

В 2019-м он стал главным тренером испанской сборной после ухода Энрике по семейным причинам. Роберт провел во главе команды 10 матчей.

После 18 туров « » занимает последнее место в турнирной таблице Мир , набрав 11 очков.

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