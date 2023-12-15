Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России. Премию учредила ФХР

Роман Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России.

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» назван лауреатом национальной спортивной премии «Герои хоккея» 2023 года, которая учреждена Федерацией хоккея России.

Ротенберг получил награду в категории «За сохранение победных традиций сборной России по хоккею».

Самым ценным игроком признан голкипер (СКА, ранее « »), лучшим защитником – ( ), лучшим новичком – форвард Никита Гребенкин («Металлург»).

В номинации «Прорыв года» награду получил форвард «Торпедо» Василий Атанасов.