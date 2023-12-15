Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России. Премию учредила ФХР
Роман Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России.
Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назван лауреатом национальной спортивной премии «Герои хоккея» 2023 года, которая учреждена Федерацией хоккея России.
Ротенберг получил награду в категории «За сохранение победных традиций сборной России по хоккею».
Самым ценным игроком признан голкипер Никита Серебряков (СКА, ранее «Адмирал»), лучшим защитником – Александр Никишин (СКА), лучшим новичком – форвард Никита Гребенкин («Металлург»).
В номинации «Прорыв года» награду получил форвард «Торпедо» Василий Атанасов.
Видеть сборную Россию на реальных международных турнирах по таким вот руководством было бы невыносимо больно.
Хорошо, что никто не видит, что сейчас происходит.