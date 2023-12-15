Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России. Премию учредила ФХР

Теги Металлург Мг СКА Торпедо ФХР Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Адмирал Р-Спорт Александр Никишин Никита Гребенкин Василий Атанасов Хоккей

Роман Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России.

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назван лауреатом национальной спортивной премии «Герои хоккея» 2023 года, которая учреждена Федерацией хоккея России.

Ротенберг получил награду в категории «За сохранение победных традиций сборной России по хоккею».

Самым ценным игроком признан голкипер Никита Серебряков (СКА, ранее «Адмирал»), лучшим защитником – Александр Никишин (СКА), лучшим новичком – форвард Никита Гребенкин («Металлург»).

В номинации «Прорыв года» награду получил форвард «Торпедо» Василий Атанасов.

69 комментариев
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Почему не Адам Кадыров получил?
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Такое ощущение что вернулся в брежневские времена.Там постоянно награждали разных дегенератов, потом, правда, начиная с конца 80-ых дружно ржали над этим в открытую, всей страной.История циклична
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Ответ Григорий Сербаков
Почему не Адам Кадыров получил?
Он вручал
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А это ещё с Белоруссией не играли...
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а я сегодня кимчи приготовил,семья довольна.Просто это факт. А вот новость...
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Все-таки есть польза во всех этих санкциях-рестрикциях западных.
Видеть сборную Россию на реальных международных турнирах по таким вот руководством было бы невыносимо больно.
Хорошо, что никто не видит, что сейчас происходит.
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Куда бл....мы катится?
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Следующая награда - За омоложение сборной U-35.
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Это уже не смешно
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Ответ S Works Tarmac SL7
Такое ощущение что вернулся в брежневские времена.Там постоянно награждали разных дегенератов, потом, правда, начиная с конца 80-ых дружно ржали над этим в открытую, всей страной.История циклична
все-таки вы не правы, во времена Брежнева награждали в основном заслуженных деятелей.
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Вчера в панораме - сегодня в реальности
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будут с адамкой соревноваться
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Нужен какой-то спецпиджак
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клоунада, которая вышла из под контроля!
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Джордж Оруэлл сегодня отдыхает.
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Ответ Игорь Новиков
Брежнев одобрил бы.
Вы знаете, Брежнев не одобрил точно. Да и в те времена такой цирк в хоккее в принципе был невозможен.
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Ответ Григорий Сербаков
Почему не Адам Кадыров получил?
там очередь...
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объяснение может быть только одно : лишь бы рома не плакал, в отсутствии реальных трофеев, на посту главклоуна хк ска.
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Золотое кольцо в нос...
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Учередитель семья ротенбергов.
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Ответ Sergio19882007
Это уже не смешно
знаешь ролик с жириком "что не смеётесь" ???
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Засахаренную коровью лепеху, надеюсь? Заслужил!
+2
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Пояснительную бригаду пожалуйста
+2
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Каких именно победных традиций?
+2
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Ответ Пугливый Кот
а я сегодня кимчи приготовил,семья довольна.Просто это факт. А вот новость...
Кимчи сегодня приготовил и семья уже довольна? Кимчи настаивается минимум несколько дней.
+2
0
+2
Боже мой! Зачем я это вижу и читаю?!
+1
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+1
Ответ kulik13
А это ещё с Белоруссией не играли...
по конспектам Боруссии..
+1
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Это треш просто
+1
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а что он сделал? чтобы получить такую важную премию?
+1
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Похоже , что первый вице-президент ФХР сам себе придумал премию.
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