Светлана Ишмуратова: «МОК изжил себя. Мы‑то без них проживем, а им без нас будет очень плохо»

Теги Светлана Ишмуратова МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Игры БРИКС Игры дружбы Биатлон

Олимпийская чемпионка Ишмуратова считает, что МОК изжил себя.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на данный момент на Игры-2024 в Париже отобрались шесть российских спортсменов. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал это число издевательским.

«Я очень уважаю Позднякова и полностью согласна с ним, что шесть спортсменов – издевательская цифра. Это же просто унижение!

МОК изжил себя. Надо принимать контрмеры, проводить свои соревнования, развивать спорт внутри нашей страны. Нужно выходить с новыми предложениями, такими, как Игры дружбы, Игры БРИКС и так далее. Работать в этом направлении.

А обращать внимание на их посылы – неправильно и неактуально. Мы‑то без них проживем, а им без нас будет очень плохо», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.

10 комментариев
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Все правильно сказала,только всё перепутала местами)
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Они без нас - продолжат получать межународные гигансткие рекламные контракты, телеконтракты, огромную аудиторию на ТВ и в интернете, конкурентную борьбу, в которой будут рождаться новые рекорды

Мы без них - продолжим проводить первенства водокачки, за с**женные у налогоплательщиков деньги, без окупаемости, пиара, конкурентной борьбы, а временами, даже без охвата в СМИ.

Ну, раз она президента целует не в лобик, а в зад, становится понятно, почему она в принципе путает как оно все на самом деле
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Потому МОК все рвется учавствовать на соревнования в России
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Все как под копирку лепят одно и то же) Вы хоть местами слова меняйте, что-ли) Палитесь же)
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Еще одна Резцова
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Кто знает, что спортсменам добавляют в допинг, что они все потом такое вот несут?
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Жалко их...
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Надо представлять так: Олимпийская чемпионка, полковник ВС РФ Светлана Ишмуратова...
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Влажные мечты альтернативно одаренных.
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