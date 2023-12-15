Светлана Ишмуратова: «МОК изжил себя. Мы‑то без них проживем, а им без нас будет очень плохо»

Олимпийская чемпионка Ишмуратова считает, что МОК изжил себя.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на данный момент на Игры-2024 в Париже отобрались шесть российских спортсменов. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал это число издевательским.

«Я очень уважаю Позднякова и полностью согласна с ним, что шесть спортсменов – издевательская цифра. Это же просто унижение!

МОК изжил себя. Надо принимать контрмеры, проводить свои соревнования, развивать спорт внутри нашей страны. Нужно выходить с новыми предложениями, такими, как Игры дружбы, Игры БРИКС и так далее. Работать в этом направлении.

А обращать внимание на их посылы – неправильно и неактуально. Мы‑то без них проживем, а им без нас будет очень плохо», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.