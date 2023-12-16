У «Рейнджерс» 20 побед в 28 играх. Клуб повторил свой рекорд, установленный в чемпионском сезоне-1993/94

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ рекорды Хоккей

У «Рейнджерс» 20 побед в 28 играх – повторение рекорда клуба.

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Анахайм» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В 28 матчах команда под руководством Питера Лавиолетта одержала 20 побед и набрала 41 очко. Она занимает 1-е место в Столичном дивизионе и 2-е – в Восточной конференции.

«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по скорости достижения отметки 20 побед в сезоне.

В прошлый раз они одержали 20 побед в 28 матчах в сезоне-1993/94. Тогда команда под руководством Майка Кинэна выиграла регулярный чемпионат (112 очков в 84 играх) и Кубок Стэнли. 

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2 комментария
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Let s go Rangers!!!
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Как в регулярке всегда отменно играют, так в плове всегда то хребта не хватает, то яиц... Может Лав в этом сезоне сможет прокачать
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