У «Рейнджерс» 20 побед в 28 играх. Клуб повторил свой рекорд, установленный в чемпионском сезоне-1993/94

У «Рейнджерс» 20 побед в 28 играх – повторение рекорда клуба.

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Анахайм» (5:1) в матче регулярного чемпионата .

В 28 матчах команда под руководством одержала 20 побед и набрала 41 очко. Она занимает 1-е место в Столичном дивизионе и 2-е – в Восточной конференции.

« » повторили клубный рекорд по скорости достижения отметки 20 побед в сезоне.

В прошлый раз они одержали 20 побед в 28 матчах в сезоне-1993/94. Тогда команда под руководством Майка Кинэна выиграла регулярный чемпионат (112 очков в 84 играх) и Кубок Стэнли.