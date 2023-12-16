Панарин набрал 0+2 с «Анахаймом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него 41 очко в 28 играх

Артемий Панарин набрал 0+2 с «Анахаймом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (5:1).

В его активе 41 (16+25) балл в 28 играх. В гонке бомбардиров россиянин делит 3-е место с («Бостон», 41 очко в 28 играх, 17+24) и (41 в 29, 12+29).

Выше идут форварды Никита Кучеров («Тампа», 50 в 30, 20+30) и Джей Ти Миллер («Ванкувер», 43 в 30, 15+28).

Сегодня Панарин (20:53, 5:57 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю.

У Панарина лучший сезон в карьере. Где же он реально прибавил?