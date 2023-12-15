«Россия 25» выиграла турнир в формате «3 на 3», обыграв «Звезд и ВХЛ» в финале

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«Россия 25» выиграла турнир в формате хоккея «3 на 3».

В Санкт-Петербурге состоялся турнир в формате «3 на 3», участие в котором приняли команды «Россия 25», «Звезды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.

Третье место заняла команда Беларуси, а победу в турнире одержал сборная «России 25», победившая в финале «Звезд и ВХЛ».

«Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

0:1 – 6 Авраменко, буллит

0:2 – 9 Авраменко, буллит

1:2 – 11 Конюшков (Чивилев, Шабанов)

2:2 – 18 Кузьмин (Чивилев, Давыдов)

3:2 – 18 Гребенщиков (Зинченко, Иванов)

4:2 – 19 Зинченко, буллит

7 комментариев
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Кому нужен такой хоккей ? Если кому сильно нужен пусть организует свою лигу без привлечения игроков КХЛ . Зачем так глумиться над хоккеем ?
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А это что за шлак еще?
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в Тюмени сегодня были пробки 10 баллов. Ну хоть объяснение нашлось. Все торопились с работы сей турнир смотреть
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рубрика "Спешите видеть"
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Знаете, я играю в ЛХЛ. Но еще и играю на маленькой площадке 3#3,так покатушки. На маленькой динамика колосальная. Но если это перевести на нормальную площадку, то это будет УГ!
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Смотрел трансляцию,на трибунах полная пустота! Очевидно- "нужный" турнир "удался")))
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Победителям по Ладе Гранте
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