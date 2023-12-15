«Россия 25» выиграла турнир в формате «3 на 3», обыграв «Звезд и ВХЛ» в финале

«Россия 25» выиграла турнир в формате хоккея «3 на 3».

В Санкт-Петербурге состоялся турнир в формате «3 на 3», участие в котором приняли команды «Россия 25», «Звезды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и .

Третье место заняла команда , а победу в турнире одержал сборная «России 25», победившая в финале «Звезд и ».

«Россия 25» – «Звезды и ВХЛ» – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

0:1 – 6 Авраменко, буллит

0:2 – 9 Авраменко, буллит

1:2 – 11 Конюшков (Чивилев, Шабанов)

2:2 – 18 Кузьмин (Чивилев, Давыдов)

3:2 – 18 Гребенщиков (Зинченко, Иванов)

4:2 – 19 Зинченко, буллит