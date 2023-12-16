Джейлен Брансон набрал 50 очков, 9 передач и 5 перехватов в победном матче с «Финиксом»

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Баскетбол - видео Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон выдал уникальную статистическую линейку в матче с «Финиксом» (139:122).

Брансон записал на свой счет 50 очков, 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке.

50 очков – новый личный рекорд Джейлена в НБА. Он реализовал 17 из 23 с игры и 9 из 9 из-за дуги.

Брансон стал первым в истории НБА, кто набрал в одном матче как минимум 50 очков, 5 передач, 5 подборов, 5 перехватов и реализовал при этом 5 дальних бросков.

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6 комментариев
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Красавчик Джейлен.
Все трёхи заходили как родные.
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Экспресс мой убил зверюга)
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Джонс из Вашингтона сделал трипл-дабл
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А Даллас его даже не захотел на контракт подписывать, где он был бы ограниченно свободным по окончанию ))
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А кто защищался против него? Или так, мимо пробегал.
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Ответ bear7904
А кто защищался против него? Или так, мимо пробегал.
Это ж Финикс)
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