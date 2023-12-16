Разыгрывающий « » выдал уникальную статистическую линейку в матче с « » (139:122).

Брансон записал на свой счет 50 очков, 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке.

50 очков – новый личный рекорд Джейлена в . Он реализовал 17 из 23 с игры и 9 из 9 из-за дуги.

Брансон стал первым в истории НБА, кто набрал в одном матче как минимум 50 очков, 5 передач, 5 подборов, 5 перехватов и реализовал при этом 5 дальних бросков.