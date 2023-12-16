Джейлен Брансон набрал 50 очков, 9 передач и 5 перехватов в победном матче с «Финиксом»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон выдал уникальную статистическую линейку в матче с «Финиксом» (139:122).
Брансон записал на свой счет 50 очков, 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке.
50 очков – новый личный рекорд Джейлена в НБА. Он реализовал 17 из 23 с игры и 9 из 9 из-за дуги.
Брансон стал первым в истории НБА, кто набрал в одном матче как минимум 50 очков, 5 передач, 5 подборов, 5 перехватов и реализовал при этом 5 дальних бросков.
Все трёхи заходили как родные.