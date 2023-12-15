Дмитрий Губерниев: «ОКР надо быть добрее к людям. Кажется, что они рубят с плеча»
Дмитрий Губерниев призвал ОКР быть добрее к российским спортсменам.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) не окажет финансовую поддержку атлетам, принявшим нейтральный статус. При этом те, кто выступят на Олимпиаде-2024 в Париже, могут потерять возможность участвовать в Играх дружбы-2024 в Москве и Екатеринбурге.
«ОКР надо быть добрее к людям. Кажется, что они рубят с плеча. С моей точки зрения, ОКР погорячился. Вроде как и в Играх дружбы спортсмены не смогут принять участие. Но соревнование же называются Игры дружбы, правильно? Считаю, надо быть добрее», – заявил комментатор Губерниев.
Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР
Хотя они всё могут...зарекаться ни от чего нельзя.
Ну а с Играми Дружбы всё вполне логично. Эти соревнования изначально задумывались как альтернатива Олимпиаде для тех, кто не сможет попасть в Париж в 2024 г., чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие крупных турниров, призовых и т. д. А тем, кто сможет, альтернатива не нужна.
Уже пора -
Рубить с плеча
Топором добра!