Дмитрий Губерниев: «ОКР надо быть добрее к людям. Кажется, что они рубят с плеча»

Дмитрий Губерниев призвал ОКР быть добрее к российским спортсменам.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) не окажет финансовую поддержку атлетам, принявшим нейтральный статус. При этом те, кто выступят на Олимпиаде-2024 в Париже, могут потерять возможность участвовать в Играх дружбы-2024 в Москве и Екатеринбурге.

«ОКР надо быть добрее к людям. Кажется, что они рубят с плеча. С моей точки зрения, ОКР погорячился. Вроде как и в Играх дружбы спортсмены не смогут принять участие. Но соревнование же называются Игры дружбы, правильно? Считаю, надо быть добрее», – заявил комментатор Губерниев.

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