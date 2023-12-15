Дмитрий Губерниев: «ОКР надо быть добрее к людям. Кажется, что они рубят с плеча»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Дмитрий Губерниев Париж-2024 Игры дружбы Водные виды

Дмитрий Губерниев призвал ОКР быть добрее к российским спортсменам.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) не окажет финансовую поддержку атлетам, принявшим нейтральный статус. При этом те, кто выступят на Олимпиаде-2024 в Париже, могут потерять возможность участвовать в Играх дружбы-2024 в Москве и Екатеринбурге.

«ОКР надо быть добрее к людям. Кажется, что они рубят с плеча. С моей точки зрения, ОКР погорячился. Вроде как и в Играх дружбы спортсмены не смогут принять участие. Но соревнование же называются Игры дружбы, правильно? Считаю, надо быть добрее», – заявил комментатор Губерниев.

Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР

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19 комментариев
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Кажется никто не понял Позднякова. Те, кто выступит на ОИ, не сможет принять участие в играх Дружбы. Но не потому, что ему запретят в РФ, а потому что МОК лишит его наград ОИ за это. Вообще-то МОК запрещает "нейтральным" спортсменам участвовать в несанкционированных играх.
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Это ещё доброму, так-то могли бы мобилизовать за участие в ОИ
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Ответ Dmitriy Racheev
Это ещё доброму, так-то могли бы мобилизовать за участие в ОИ
Или статус иноагента дать)
Хотя они всё могут...зарекаться ни от чего нельзя.
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Ещё один услышавший звон.
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Легко быть добрым за счёт налогов, уплаченных другими. А слабо быть настолько добрым, чтобы лично помочь кому-то из своего кармана?
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Губерниев только о своих карманах заботится, о своих оплаченных из бюджета зарубежных поездках, и об огромных гонорарах за трансляции с ЧМ, ОИ и т.д. Ещё один "патриот". Чхать он хотел на самом деле..
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Вот . чья бы корова мычала ?!...
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Так запрет на финансирование - это не инициатива ОКР, это требование МОК.
Ну а с Играми Дружбы всё вполне логично. Эти соревнования изначально задумывались как альтернатива Олимпиаде для тех, кто не сможет попасть в Париж в 2024 г., чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие крупных турниров, призовых и т. д. А тем, кто сможет, альтернатива не нужна.
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И добавил: «берите пример с меня, я такая душка»!
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Добрый полицейский подтянулся.
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Сначала неплохо бы узнать, кого они вообще за людей считают.
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Губерниев надо мозги иметь ехатьна Олимпиаду на тех условиях которые сейчас себя не уважать
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Хватит терпеть,
Уже пора -
Рубить с плеча
Топором добра!
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В этом смысле, пример Клэбо в отношениях с федерацией лыжных гонок Норвегии весьма показателен. Российские спортсмены полностью зависимы от государства. И патриотизм здесь не причём.
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Ответ Olga.t
Или статус иноагента дать) Хотя они всё могут...зарекаться ни от чего нельзя.
Статус иноагента дадут, если станешь иноагентом. Если по-простому, для этого надо получить деньги из-за границы за политическую деятельность. Поскольку на западе спорт неотделим от политики, то получение любых призовых с обязанностью высказаться по политическому вопросу - почти автоматически иноагент.
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Ответ Kareglazaya
Так запрет на финансирование - это не инициатива ОКР, это требование МОК. Ну а с Играми Дружбы всё вполне логично. Эти соревнования изначально задумывались как альтернатива Олимпиаде для тех, кто не сможет попасть в Париж в 2024 г., чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие крупных турниров, призовых и т. д. А тем, кто сможет, альтернатива не нужна.
Это не текущее финансирование - это премия за прошлые успехи, а там все были одинаковые.
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