Кубок Содружества. Спринт. Халили стартует 40-м, Смольский – 43-м, Серохвостов – 51-м, Латыпов – 57-м, Бабиков – 58-м, Логинов – 62-м

15 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

2-й этап

Уфа, Россия

Мужчины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Роман Елетнов (Беларусь)

10. Андрей Вьюхин

11. Дмитрий Абашев

17. Дмитрий Иванов

18. Евгений Сидоров

24. Никита Лобастов (Беларусь)

27. Вячеслав Малеев

30. Ильназ Мухамедзянов

31. Петр Пащенко

34. Алексей Вагин

36. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

38. Михаил Бурундуков

39. Роман Еремин

40. Карим Халили

41. Александр Поварницын

43. Антон Смольский (Беларусь)

46. Максим Цветков

51. Даниил Серохвостов

53. Василий Томшин

55. Максим Воробей (Беларусь)

57. Эдуард Латыпов

58. Антон Бабиков

59. Кирилл Бажин

60. Кирилл Стрельцов

61. Александр Корнев

62. Александр Логинов

63. Роман Сурнев

65. Евгений Емерхонов

66. Иван Колотов

72. Евгений Гараничев

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе