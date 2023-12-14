Кубок Содружества. Спринт. Халили стартует 40-м, Смольский – 43-м, Серохвостов – 51-м, Латыпов – 57-м, Бабиков – 58-м, Логинов – 62-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Дмитрий Абашев Роман Елетнов Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Василий Томшин Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Александр Корнев Евгений Сидоров Кубок Содружества Биатлон

15 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

2-й этап

Уфа, Россия

Мужчины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Роман Елетнов (Беларусь)

10. Андрей Вьюхин

11. Дмитрий Абашев

17. Дмитрий Иванов

18. Евгений Сидоров

24. Никита Лобастов (Беларусь)

27. Вячеслав Малеев

30. Ильназ Мухамедзянов

31. Петр Пащенко

34. Алексей Вагин

36. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

38. Михаил Бурундуков

39. Роман Еремин

40. Карим Халили

41. Александр Поварницын

43. Антон Смольский (Беларусь)

46. Максим Цветков

51. Даниил Серохвостов

53. Василий Томшин

55. Максим Воробей (Беларусь)

57. Эдуард Латыпов

58. Антон Бабиков

59. Кирилл Бажин

60. Кирилл Стрельцов

61. Александр Корнев

62. Александр Логинов

63. Роман Сурнев

65. Евгений Емерхонов

66. Иван Колотов

72. Евгений Гараничев

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе

2 комментария
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Логинова не могли же взять
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Женя Гараничев - не стареют душой ветераны!
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