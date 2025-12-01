НХЛ. «Вашингтон» победил «Айлендерс», «Чикаго» обыграл «Анахайм», «Каролина» одолела «Калгари», «Даллас» разгромил «Оттаву»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Айлендерс» (4:1), «Чикаго» обыграл «Анахайм» (5:3), «Каролина» одолела «Калгари» (1:0 ОТ), «Даллас» разгромил «Оттаву» (6:1).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости