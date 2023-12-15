Олимпийские чемпионы Токио-2020 и Пекина-2022 получат по 500 тысяч рублей от ОКР, призеры – по 350 и 250 тысяч

Участники Олимпиад получат единовременные выплаты от Олимпийского комитета России.

Об этом было объявлено на Олимпийском собрании ОКР в Москве.

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Игр – по 350 тысяч, бронзовые – по 250. Участники Игр в составе олимпийской команды России получат по 150 тысяч.

Это касается действующих спортсменов, которые ездили на последние Олимпиады – летнюю в Токио и зимнюю в Пекине.

Ранее сообщалось, что выплаты от ОКР, как компенсацию, получат участники последних Олимпийских игр в случае недопуска до следующих турниров.