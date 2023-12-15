Олимпийские чемпионы Токио-2020 и Пекина-2022 получат по 500 тысяч рублей от ОКР, призеры – по 350 и 250 тысяч
Участники Олимпиад получат единовременные выплаты от Олимпийского комитета России.
Об этом было объявлено на Олимпийском собрании ОКР в Москве.
Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Игр – по 350 тысяч, бронзовые – по 250. Участники Игр в составе олимпийской команды России получат по 150 тысяч.
Это касается действующих спортсменов, которые ездили на последние Олимпиады – летнюю в Токио и зимнюю в Пекине.
Ранее сообщалось, что выплаты от ОКР, как компенсацию, получат участники последних Олимпийских игр в случае недопуска до следующих турниров.
Лучше бы оставили это деньги для внутренних соревнований, тем кто будет выигрывать сейчас.
Совсем уже обалдели с этими спортсменами.(((
С тем же успехом можно выплатить зарплату каждому человеку, сходившему на собеседование, но в итоге не получившему работу...
- Тебе можно 150 тыщ.
- Понял, вопросов больше нет.