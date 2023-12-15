Олимпийские чемпионы Токио-2020 и Пекина-2022 получат по 500 тысяч рублей от ОКР, призеры – по 350 и 250 тысяч

Теги Олимпийская сборная России ОКР деньги Легкая атлетика

Участники Олимпиад получат единовременные выплаты от Олимпийского комитета России.

Об этом было объявлено на Олимпийском собрании ОКР в Москве. 

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Игр – по 350 тысяч, бронзовые – по 250. Участники Игр в составе олимпийской команды России получат по 150 тысяч. 

Это касается действующих спортсменов, которые ездили на последние Олимпиады – летнюю в Токио и зимнюю в Пекине. 

Ранее сообщалось, что выплаты от ОКР, как компенсацию, получат участники последних Олимпийских игр в случае недопуска до следующих турниров.

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55 комментариев
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Бред какой то. А сейчас то за что им такие деньги? Они свое получили сразу после тех олимпиад.
Лучше бы оставили это деньги для внутренних соревнований, тем кто будет выигрывать сейчас.
Совсем уже обалдели с этими спортсменами.(((
+44
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+44
Долгожданные выплаты самым незащищенным слоям общества. Россия - социально ориентированная страна
+17
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+17
это к чему?
+16
0
+16
Кажется причина взрывного роста цен на куриные яйца начинает проясняться: всегда простые люди у нас оплачивают банкеты
+15
0
+15
Ответ maripous
Бред какой то. А сейчас то за что им такие деньги? Они свое получили сразу после тех олимпиад. Лучше бы оставили это деньги для внутренних соревнований, тем кто будет выигрывать сейчас. Совсем уже обалдели с этими спортсменами.(((
Чтобы проявили лояльность и "путриотизм", и самолично отказались от поездок на эти англосаксонские игрища.
+15
-2
+13
Что за бред. Участники прошлых игр уже получили свои призовые, подарки от регионов, машины, с какой стати им еще одни призовые-то?
С тем же успехом можно выплатить зарплату каждому человеку, сходившему на собеседование, но в итоге не получившему работу...
+13
0
+13
По-моему, ОЧ и призёры свои премиальные уже давно получили. Сейчас то за что? За условные не заработанные призовые на будущих ОИ. Красиво. 😊
+9
0
+9
А просто людям хоть по сто тыщ можно, за то, что не свалили отсюда? Каждый россиянин же ценен?
+10
-1
+9
Давайте ещё СМСками им соберём, а то вдруг они голодают?
+9
-1
+8
Значит, решили, что лучше не ехать.
+6
0
+6
- Можно мне на Олимпиаду?
- Тебе можно 150 тыщ.
- Понял, вопросов больше нет.
+6
0
+6
Офигеть. Просто так деньги раздают. Участники (некоторые, которых все знают) последних игр до следующих и так бы не доехали бы. Алё, Владимир Владимирович. Народ перед выборами вот это вот не примет. А не отказ спортсменов от поддержки власти для допуска к Олимпиаде. На их поддержку или неподдержку всем с далекой колокольни. А вот этим злите.
+7
-1
+6
Ответ Hardy
это к чему?
нужно сидеть дома , всех накормим, никого не бросим
+5
0
+5
Неплохой подгон от 150 до 500К. Щедрое государство. Значит уже дошло, что в Париже почти никого из наших не будет и надо подкормить голодных спортсменов.
+5
0
+5
Чтобы были лояльными Владимиру Васильевичу - надо спортсменов кормить, тут не первая акция и не последняя.
+4
-1
+3
Нормальные такие единовременные выплаты, особенно за то, что был в составе команды на ОИ.
+5
-2
+3
Ответ maripous
Бред какой то. А сейчас то за что им такие деньги? Они свое получили сразу после тех олимпиад. Лучше бы оставили это деньги для внутренних соревнований, тем кто будет выигрывать сейчас. Совсем уже обалдели с этими спортсменами.(((
Чтоб не воняли и не скулили.
+4
-1
+3
Ответ Natalia_777
автору надо было поточнее изложить, призеры олимпиад 2020 и 2022, которые в настоящий момент являются действующими спортсменами и пропустят по известным причинам предстоящие летнюю и зимнюю олимпиады , а не все подряд.
Участники ОИ 2022 в 2026 году могут закончить со спортом, но им нужно выплатить сейчас?
+3
0
+3
Это за что интересно? Что вообще происходит? То какие-то премии придумывает внезапно, то выплаты, деньги девать некуда? Так у вас юниоры в гостиницах с тараканами живут, может в ту сторону посмотрите.
+4
-1
+3
Ответ Kareglazaya
Что за бред. Участники прошлых игр уже получили свои призовые, подарки от регионов, машины, с какой стати им еще одни призовые-то? С тем же успехом можно выплатить зарплату каждому человеку, сходившему на собеседование, но в итоге не получившему работу...
Это не бред. Это за молчание и согласие. Всё продумано.
+2
0
+2
Пусть подавятся.
+2
0
+2
А на нормальные гостиницы для действующих фигуристов - юниоров денег нет? А на проверить соревновательную форму олимпийских призёров, прежде чем выдать дармовые деньги, - нет. не обязательно?
+3
-1
+2
Да уж, наши олимпийцы - это дорогое удовольствие.
+2
0
+2
Ну теперь понятно,что именно сказал господин с пресс-конференции об участии на ОИ. Осталось понять теперь, когда будут яйца
+2
0
+2
Деньги, похоже, неосвоенные остались на конец года. Нужно пристроить, а то на следующий смету урежут(
+2
-1
+1
Вот в честь чего?
+1
0
+1
У Ани и Саши самые лучшие и своевременные "приостановки карьеры". Ещё и деньжат постоянно подкидывают.
+2
-1
+1
Ответ maripous
Бред какой то. А сейчас то за что им такие деньги? Они свое получили сразу после тех олимпиад. Лучше бы оставили это деньги для внутренних соревнований, тем кто будет выигрывать сейчас. Совсем уже обалдели с этими спортсменами.(((
Покупка смирения и покорности. Что бы не возмущались, что сидят в изоляции. Понятно же.
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Ответ Владддд
Чтобы проявили лояльность и "путриотизм", и самолично отказались от поездок на эти англосаксонские игрища.
Так им чья лояльность нужна? Большей части населения или пары сотен актеров со спортсменами?В итоге лояльности не получат ни власть, ни спортсмены. Знаю людей, которые принципиально не ходят на Навкины шоу, узнав про их финансирование из бюджета. На половину "артистов", выступающих в поддержку или явных противников России, тоже не пойдут люди с противоположными взглядами. Так что публичным людям про политику лучше молчать. Если хотят бабок. Тогда власти не придется финансировать их лояльность.
+1
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Ответ Hardy
это к чему?
интересно а командники возьмут?)
+1
0
+1
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