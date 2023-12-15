Владислав Третьяк: «В Китае братишки уже есть. Дай Бог, в Индии развивать хоккей. Как одна из сильных хоккейных стран мы должны помогать всем»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Сборная Китая по хоккею Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о развитии хоккея в Индии.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

– Дай Бог, чтобы мы в Индии могли развивать хоккей. В Китае уже братишки есть, начинаем строить стадионы. Надеюсь, в Индии тоже все будет. Надо там сыграть пару выставочных матчей.

– Сказали, что мы будем строить закрытый каток в Кашмире.

– Кто? Не федерация.

– Бизнес.

– Ну может быть. Дай Бог. Будет он – сыграем. Мы как одна из сильных хоккейных стран должны помогать всем.

Когда я входил в совет, то говорил, что такие страны как мы, США и Канада должны развивать хоккей хоть где.

Мы подписали такие договоры с Индией, Китаем, Киргизией и Монголией.

Мы за развитие, а дальше будем делиться опытом, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

78 комментариев
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Братишка! Я тебе шайбу принёс!
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Моя личная катастрофа, когда кумиры детства становятся полными идиотами (((
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Надо застрять глубоко в 1940-х, чтоб китайцев называть "братишками". Что до индусов, скорее Россия заиграет в крикет и кабадди, чем они в хоккей.
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Северную Корею забыли! Там срочно надо развивать хоккей!
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Ответ Vladimka
А Китай братишка или уже старший брат?
Хозяин
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Сегодня полнолуние что-ли, они все как с цепи сорвались, бред несут.
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"Братишки"... и этот тоже похоже лексику из "слово пацана" черпает...
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Ответ last_guard
"Братишки"... и этот тоже похоже лексику из "слово пацана" черпает...
осталось сша чушпанами назвать
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99% индусов лед только в морозилке видели, а он их в хоккей хочет научить играть))
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А Китай братишка или уже старший брат?
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сюр какой-то
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Третьяк и «братишки» у меня рвутся все шаблоны .
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Я в ужасе от высказываний этих пенсионеров.
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Великий вратарь - ничтожнейший человек
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Держите его. Дед опять отвязался.
Сейчас предложит сделать Нью Дели Брахмас для развития хоккея в Индии, а чтобы столько не летать чтобы игры они проводили в Балашихе - чего стадиону простаивать.
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Ответ Vladimka
А Китай братишка или уже старший брат?
Господин
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Ответ ivan555navi
Господа нытики, вот вы тут наезжаете на РР, на А.Ротенберга и других. Но, чем они отличаются от вас? А тем, что они генерируют идеи и их реализовывают. А вам даже если подарить идею, вы находите тысячу причин почему НЕЛЬЗЯ реализовать и ни одну причину как можно реализовать.
То что они народные деньги тратят не спрашивая народ на мифические проекты, при это не забывая про свой карман.
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Ответ Дамир Хаируллин
осталось сша чушпанами назвать
Лавров и назовёт.
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Братишки из Китая не смогли собрать сборную, чтобы приехать на кубок первого анала, так что величайшему тренеру вселенной пришлось вчера обыгрывать сборную пердива.
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индусы только к футболу стали привыкать, а их уже хоккею хотят обучать
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Славик, развивать хоккей в Эритрее, Северной Корее и на Кубе тоже не помешает. Проси у деда денег, срочно, нужно строить там катки :))))
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Какой бред,ущипните меня может это сон?
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Сразу нынче популярный мем с Шариковым вспоминается: «В хоккей Индию и Китай научим играть - матчи с европейцами заместим!»
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Жалобщик ваня, мне плевать на цены на яйца в России.По счастливому стечению обстоятельств я не имею ничего общего с этой страной уже около четверти века
зы.рейтинг почти -10 000, это какую дичь нужно нести?
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Помнится братишки аж 15 республик было, да еще соцлагерь и куда все подевались, а теперь сами Китаю навязывамся в братья тьфу..
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идеи с распилом бабла закончились но тут подкатили братишки...
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Пригласите братишку Си на "сквер героев Даманского".
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Совсем из ума выжил. Хоккей, это не мяч на пляже гонять. Никто, в ближайшее 100 лет до уровня Северной Америки, Скандинавии, России, Чехии и еще нескольких европейских стран и рядом не приблизиться.
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Вместе с Ротенбергом будут строить катки в Индии, Замбии, Бурунди и Нигере)))
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Что он несёт?!
Давно выглядел неадекватом, но теперь превзошел сам себя )
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