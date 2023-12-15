Владислав Третьяк: «В Китае братишки уже есть. Дай Бог, в Индии развивать хоккей. Как одна из сильных хоккейных стран мы должны помогать всем»

Владислав Третьяк поделился мнением о развитии хоккея в Индии.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России ( ) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

– Дай Бог, чтобы мы в Индии могли развивать хоккей. В Китае уже братишки есть, начинаем строить стадионы. Надеюсь, в Индии тоже все будет. Надо там сыграть пару выставочных матчей.

– Сказали, что мы будем строить закрытый каток в Кашмире.

– Кто? Не федерация.

– Бизнес.

– Ну может быть. Дай Бог. Будет он – сыграем. Мы как одна из сильных хоккейных стран должны помогать всем.

Когда я входил в совет, то говорил, что такие страны как мы, США и Канада должны развивать хоккей хоть где.

Мы подписали такие договоры с Индией, Китаем, Киргизией и Монголией.

Мы за развитие, а дальше будем делиться опытом, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.