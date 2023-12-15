Владислав Третьяк: «В Китае братишки уже есть. Дай Бог, в Индии развивать хоккей. Как одна из сильных хоккейных стран мы должны помогать всем»
Владислав Третьяк поделился мнением о развитии хоккея в Индии.
«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.
В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.
– Дай Бог, чтобы мы в Индии могли развивать хоккей. В Китае уже братишки есть, начинаем строить стадионы. Надеюсь, в Индии тоже все будет. Надо там сыграть пару выставочных матчей.
– Сказали, что мы будем строить закрытый каток в Кашмире.
– Кто? Не федерация.
– Бизнес.
– Ну может быть. Дай Бог. Будет он – сыграем. Мы как одна из сильных хоккейных стран должны помогать всем.
Когда я входил в совет, то говорил, что такие страны как мы, США и Канада должны развивать хоккей хоть где.
Мы подписали такие договоры с Индией, Китаем, Киргизией и Монголией.
Мы за развитие, а дальше будем делиться опытом, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Сейчас предложит сделать Нью Дели Брахмас для развития хоккея в Индии, а чтобы столько не летать чтобы игры они проводили в Балашихе - чего стадиону простаивать.
зы.рейтинг почти -10 000, это какую дичь нужно нести?
Давно выглядел неадекватом, но теперь превзошел сам себя )