Из-за поставок турками «Байрактаров» Косово сербские клубы отменили игры с ЦСКА и «Динамо» в Турции
ЦСКА и «Динамо» не смогут сыграть с сербскими клубами в Турции.
Вчера армейцы сообщили, что матч против «Партизана», назначенный на 1 февраля, не состоится «по независящим от нас причинам».
Как информирует Baza, отказ команды из Белграда играть в Турции связан с тем, что эта страна стала поставлять беспилотные летательные аппараты «Байрактар» Косово. Сербский клуб решил сменить место сборов и отправится на Кипр.
Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сообщает, что по этой же причине «Динамо» не сможет сыграть в Турции против ОФК.
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Upd. Зря поправили, кста. Случайно вышел реально качественный кликбейт.