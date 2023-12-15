Из-за поставок турками «Байрактаров» Косово сербские клубы отменили игры с ЦСКА и «Динамо» в Турции

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Турция высшая лига Сербия ОФК Партизан товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Политика Футбол

ЦСКА и «Динамо» не смогут сыграть с сербскими клубами в Турции.

Вчера армейцы сообщили, что матч против «Партизана», назначенный на 1 февраля, не состоится «по независящим от нас причинам».

Как информирует Baza, отказ команды из Белграда играть в Турции связан с тем, что эта страна стала поставлять беспилотные летательные аппараты «Байрактар» Косово. Сербский клуб решил сменить место сборов и отправится на Кипр.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сообщает, что по этой же причине «Динамо» не сможет сыграть в Турции против ОФК.

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33 комментария
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Хорошо заголовок составлен. Я долго пытался понять, откуда у наших байрактары, и какого лешего они поставляют их косоварам.

Upd. Зря поправили, кста. Случайно вышел реально качественный кликбейт.
+47
-1
+46
Как же я орал с клоуна, который своего ребенка Байрактаром назвал
+20
-2
+18
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
русский сбил мой байрактар
+24
-11
+13
Ответ Pol Belov
а то, что Турция их поставляет Украине и даже завод там строится - наши клубы не беспокоит?... ох уж эти россияне, они такие патриотичные...
В ответ наши туркам АЭС строят и газовый хаб. Это другое
+11
-2
+9
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Хорошо утилизируется, прям как бекон под Авдеевкой 👍
+21
-16
+5
Уважаю решение. Нынче глупо говорить о спорте вне политики, а значит надо быть принципиальным.
+4
-1
+3
Ответ Вечно в бане
Хорошо заголовок составлен. Я долго пытался понять, откуда у наших байрактары, и какого лешего они поставляют их косоварам. Upd. Зря поправили, кста. Случайно вышел реально качественный кликбейт.
я только по гербам понял, что речь идет о российских ЦСКА и Динамо, учитывая что такие названия встречаются в половине стран Восточной Европы. Автор новости талант в части интриги.
+3
0
+3
а то, что Турция их поставляет Украине и даже завод там строится - наши клубы не беспокоит?... ох уж эти россияне, они такие патриотичные...
+11
-9
+2
Ответ KadyrovDog
Комментарий удален модератором
Да,каждый день смотрю как не только фпв дроны,а еще Калибры,Искандеры,ФАБы,ОДАБы, Солнцепёки,реактивная и ствольная артиллерия,армейская,штурмовая и стратегическая авиация Армии России работают по пехоте,штабам и складам ВСУ, отличная картина,согласен.
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Ответ abrusevshii chechen
Так Байрактары рогаткой можно сбивать, чего испугались то
турки отказываются поставлять сербам рогатки )
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Ответ And-Rover
Очередные сериалы про то как европейские клубы хотели сыграть товарищеские с российскими, но чиновники им сказали нет. Пример Вайле и Ботева ещё в памяти.
А причем тут чиновники, если это бойкот Турции сербами?
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Ничего не понял
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Так спорт же вне политики..?)
+3
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ополоумели соасем
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Ответ Чукотский политпроект
Хорошо утилизируется, прям как бекон под Авдеевкой 👍
Комментарий удален модератором
А Сербы не хотят перестать продавать игроков в турецкие клубы, или это другое?
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Так Байрактары рогаткой можно сбивать, чего испугались то
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Дед Эрдоган всем свиньи подкидывает.
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Ответ Николай Бойко
А причем тут чиновники, если это бойкот Турции сербами?
Потому что чиновники могли и сербским клубам дать команду сменить страну. Если в новости это не указано это не значит что этого теоретически не было.
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Ответ Аврал
Так спорт же вне политики..?)
В теории должен быть. По факту это уже давно не так, к сожалению
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Ответ Николай Бойко
В теории должен быть. По факту это уже давно не так, к сожалению
Спорт всегда был политикой.Всю мою жизнь так точно.
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Ответ Аврал
Так спорт же вне политики..?)
У сербов есть уважение к себе, молодцы
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Ответ СержМиранэн
Для особо одаренных: АЭС начали строить задолго до СВО. Газовый хаб тоже нужен. С тебя что ли деньги на войну брать ?
так с нас и берут
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Ответ firesteed
Уважаю решение. Нынче глупо говорить о спорте вне политики, а значит надо быть принципиальным.
Да и товарищеский матч - это не спорт, по сути. Тренировка. Ради неё точно не стоит ехать к врагам, по сути
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В Турции не проблема найти команду для спарринга.
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