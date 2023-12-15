Из-за поставок турками «Байрактаров» Косово сербские клубы отменили игры с ЦСКА и «Динамо» в Турции

ЦСКА и «Динамо» не смогут сыграть с сербскими клубами в Турции.

Вчера армейцы сообщили, что матч против « », назначенный на 1 февраля, не состоится «по независящим от нас причинам».

Как информирует Baza, отказ команды из Белграда играть в Турции связан с тем, что эта страна стала поставлять беспилотные летательные аппараты «Байрактар» Косово. Сербский клуб решил сменить место сборов и отправится на Кипр.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сообщает, что по этой же причине « » не сможет сыграть в Турции против .

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