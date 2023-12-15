Станислав Поздняков: «С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпиаде, он точно не сможет принять участие в Играх дружбы»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 ТАСС Игры дружбы Фехтование

Станислав Поздняков уверен, что нейтральные атлеты не сможет выступить на Играх дружбы.

«Мы прекрасно знаем, что готовятся Игры дружбы и Игры БРИКС и другие форматы.

С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы.

А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован», – заявил глава Олимпийского комитета России на олимпийском собрании ОКР

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 

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38 комментариев
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Зачем его выпустили недолечившись
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+25
Во какие хитрые. Хотят чтоб все добровольно от олимпиады отказались в пользу дружбы, где сделают дикие призовые
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Ответ haymaker
Во какие хитрые. Хотят чтоб все добровольно от олимпиады отказались в пользу дружбы, где сделают дикие призовые
Так все и откажутся, прикрывшись патриотизмом, умолчав про призовые. На деньги наплевать только теннисистам, они и могут поехать.
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+13
Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
А ничего не значащие и непонятные игры дружбы с дикими призовыми не из твоих налогов оплачиваются?
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+12
когда ребенок приходит впервые в секцию спорта, ему говорят: твоя главная цель - это игры дружбы.
+6
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Ответ Сергей
Зачем его выпустили недолечившись
а за Терюшкова видимо врачи серьезно взялись. Давно его не видно
+3
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+3
По сути поедут люди которые хотят порвать с родиной! МОК им запрещает участвовать в нутрироссийских соревнованиях. Соглашаться на это могут только предатели.
+6
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+3
Я правильно понимаю:

Отстранять от олимпиады тех, кто участвует в играх дружбы это плохо и политизация спорта?

Отстранять от игр дружбы тех, кто участвует в олимпиаде - это хорошо

?
+8
-5
+3
Дальше заголовка читать же нужно. Он же говорит, что из-за участия в Играх Дружбы МОК обнулит результат на Олимпиаде.
Это не угроза со стороны ОКР, он говорит это на основании заявления МОК.
+10
-7
+3
Не знаю, для любого нормального спортсмена, который всю жизнь работал для одного соревнования тут нет никакого выбора даже, даже думать нечего.

Конечно надо ехать на игры дружбы.
+3
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+2
Ответ Меган Лайф
Я правильно понимаю: Отстранять от олимпиады тех, кто участвует в играх дружбы это плохо и политизация спорта? Отстранять от игр дружбы тех, кто участвует в олимпиаде - это хорошо ?
Нет, неправильно. Читайте новость до конца
+5
-3
+2
Ответ АдминБЦ
Так боты и заголовок не читают, их же по фамилии настраивают. Если условная Мария Захарова скажет, что 2х2=4, самыми заплюсованными всё равно окажутся комменты а-ля "тёте пора лечиться от пристрастия к алкоголю"
но она постоянно говорит 2х2=5, поэтому и пишут то, что ты видишь
+6
-4
+2
Ответ dmitrispa
Дальше заголовка читать же нужно. Он же говорит, что из-за участия в Играх Дружбы МОК обнулит результат на Олимпиаде. Это не угроза со стороны ОКР, он говорит это на основании заявления МОК.
Так боты и заголовок не читают, их же по фамилии настраивают. Если условная Мария Захарова скажет, что 2х2=4, самыми заплюсованными всё равно окажутся комменты а-ля "тёте пора лечиться от пристрастия к алкоголю"
+11
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+2
Ответ Best Raul
В самих Играх Дружбы не сможет участвовать? Ничего себе. Как дальше спортсмену после этого жить то?
На Играх дружбы деньги будут платить.
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Ответ разноцветный логотип
но она постоянно говорит 2х2=5, поэтому и пишут то, что ты видишь
Ну, камон. По одной и той же проблеме выскажутся условный Терюшков и какой-нибудь Тайгерт. Новости на спортсе появятся с интервалом в 15 минут.

Но в первом случае в топе будут комменты вроде тех, что в данной ветке. А во втором - такие, что почувствуешь себя на ресурсе почвенников-русофилов.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Так-то оно так, только за твои (и не только твои) налоги - почему-то собираются платить гражданам Киргизии. Вовсе не "нейтрализованным". https://www.sports.ru/athletics/1115705792-deputaty-gossobraniya-yakutii-predlagayut-platit-pozhiznennuyu-stipend.html
Ну, справедливости ради, это не Минспорта и не ОКР, а региональные закидоны.

Но подобные инициативы, от которых за версту разит местечковым сепаратизмом, нужно давить на корню. Призовые мерседесы разным хамзатам чимаевым (заранее извиняюсь) - туда же.
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Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
Так-то оно так, только за твои (и не только твои) налоги - почему-то собираются платить гражданам Киргизии.
Вовсе не "нейтрализованным".

https://www.sports.ru/athletics/1115705792-deputaty-gossobraniya-yakutii-predlagayut-platit-pozhiznennuyu-stipend.html
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Ответ Best Raul
В самих Играх Дружбы не сможет участвовать? Ничего себе. Как дальше спортсмену после этого жить то?
"Как дальше спортсмену после этого жить то?"
На свои, нейтральные денежные знаки
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Ответ Сергей
Зачем его выпустили недолечившись
Медицина бессильна.
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Ну вот и все….хотите денег——отказывайтесь от ОИ и на Дружбе отстегнем за покорность
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На игры Дружбы плевать, а вот во всяких чемпионатах России можно будет участвовать после ОИ? ЧР важны как критерий дальнего отбора.
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Спорт без политики, не так ли?!
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Это и касается для граждан других стран что-ли?
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Ответ selso99
Так все и откажутся, прикрывшись патриотизмом, умолчав про призовые. На деньги наплевать только теннисистам, они и могут поехать.
Теннисисты могут ехать, но их пока что никто не зовёт на ОИ. От слова совсем.

"для квалификации на ОИ нужно участвовать (https://olympics.com/en/news/pathway-to-paris-2024-tennis-qualification-system-explained) в Кубке Дэвиса (мужчинам) и Кубке Билли Джин Кинг (женщины) — турнирах, являющихся командными. А на командные турниры нейтралам вход запрещен. Таким образом, если ITF не сделает исключений, то наших теннисистов в Париже не будет" (С)
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Поскольку ИД сделаны в качестве компенсации ОИ, то спортсменам участвующим в ОИ нет никакой необходимости участвовать также в ИД, если только не срубить деньжат))
Будет ли аннулирован результат на ОИ за участие в ИД точно неизвестно, спортсмены перед заявкой на ИД могут обратиться в МОК или международную федерацию напрямую с запросом, и если потенциальные кары подтвердятся, то не участвовать в ИД, или участвовать, если МОК даст добро))
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Дилемма прям у спортсменов, такой выбор сложный конечно
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В самих Играх Дружбы не сможет участвовать? Ничего себе. Как дальше спортсмену после этого жить то?
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Не сможет потому что мы с ним не дружим 😅
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Ответ Nojevilka
Не знаю, для любого нормального спортсмена, который всю жизнь работал для одного соревнования тут нет никакого выбора даже, даже думать нечего. Конечно надо ехать на игры дружбы.
Это вопрос к системе, которая так воспитала атлетов - твои прыжки в ширину никому не нужны, кроме двух недель раз в четыре года. Выиграешь одну медальку любой пробы - дальше небо в алмазах, минута славы на Матч-ТВ, путинский мерседес, квартира от губернатора, премии по двойному региональному зачёту, вот это вот всё...

МОК баном для ОКР наглядно продемонстрировал порочность этой практики. Теперь придётся перестраиваться. Многим, возможно, даже менять профессию. Но уже точно не получится носиться с одним-единственным стартом как с писаной торбой.
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думайте. подписаться.
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