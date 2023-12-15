Станислав Поздняков: «С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпиаде, он точно не сможет принять участие в Играх дружбы»
Станислав Поздняков уверен, что нейтральные атлеты не сможет выступить на Играх дружбы.
«Мы прекрасно знаем, что готовятся Игры дружбы и Игры БРИКС и другие форматы.
С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы.
А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован», – заявил глава Олимпийского комитета России на олимпийском собрании ОКР.
Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Отстранять от олимпиады тех, кто участвует в играх дружбы это плохо и политизация спорта?
Отстранять от игр дружбы тех, кто участвует в олимпиаде - это хорошо
?
Это не угроза со стороны ОКР, он говорит это на основании заявления МОК.
Конечно надо ехать на игры дружбы.
Но в первом случае в топе будут комменты вроде тех, что в данной ветке. А во втором - такие, что почувствуешь себя на ресурсе почвенников-русофилов.
Но подобные инициативы, от которых за версту разит местечковым сепаратизмом, нужно давить на корню. Призовые мерседесы разным хамзатам чимаевым (заранее извиняюсь) - туда же.
Вовсе не "нейтрализованным".
https://www.sports.ru/athletics/1115705792-deputaty-gossobraniya-yakutii-predlagayut-platit-pozhiznennuyu-stipend.html
На свои, нейтральные денежные знаки
"для квалификации на ОИ нужно участвовать (https://olympics.com/en/news/pathway-to-paris-2024-tennis-qualification-system-explained) в Кубке Дэвиса (мужчинам) и Кубке Билли Джин Кинг (женщины) — турнирах, являющихся командными. А на командные турниры нейтралам вход запрещен. Таким образом, если ITF не сделает исключений, то наших теннисистов в Париже не будет" (С)
Будет ли аннулирован результат на ОИ за участие в ИД точно неизвестно, спортсмены перед заявкой на ИД могут обратиться в МОК или международную федерацию напрямую с запросом, и если потенциальные кары подтвердятся, то не участвовать в ИД, или участвовать, если МОК даст добро))
МОК баном для ОКР наглядно продемонстрировал порочность этой практики. Теперь придётся перестраиваться. Многим, возможно, даже менять профессию. Но уже точно не получится носиться с одним-единственным стартом как с писаной торбой.