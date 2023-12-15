Станислав Поздняков: «С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпиаде, он точно не сможет принять участие в Играх дружбы»

Станислав Поздняков уверен, что нейтральные атлеты не сможет выступить на Играх дружбы.

«Мы прекрасно знаем, что готовятся Игры дружбы и Игры БРИКС и другие форматы.

С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы.

А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован», – заявил глава Олимпийского комитета России на олимпийском собрании .

Олимпийские игры-2024 в пройдут с 26 июля по 11 августа, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в и Екатеринбурге.