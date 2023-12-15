Сербия в марте сыграет с Россией в Санкт‑Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА

Теги УЕФА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу ФИФА Федерация футбола Сербии товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сербия может в марте провести товарищеский матч с Россией в Санкт‑Петербурге.

Как сообщает Tanjug со ссылкой на Футбольную ассоциацию Сербии, сербская сборная сыграет, только если получит разрешение УЕФА и ФИФА.

Если разрешение дадут, матч состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге. И станет первым для России против европейской команды за два года.

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43 комментария
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Разрешение от ФИФА и УЕФА, а также от ЕС и НАТО
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если получит разрешение от УЕФА и ФИФА

То есть не сыграет.
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братья навек!
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Надо будет посетить
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Ответ LaffyTaffy
Чтобы братушки сыграли- нужно разрешение от вражин- западенцев)) Умора) Только на словах Сербы там мощные, на самом деле будут делать, как скажут хозяева)
Ты из детского сада пишешь?
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-4
+6
Ответ LaffyTaffy
Чтобы братушки сыграли- нужно разрешение от вражин- западенцев)) Умора) Только на словах Сербы там мощные, на самом деле будут делать, как скажут хозяева)
Крепостные всегда думают, что другие живут как они.
+4
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Было бы здорово ) надеюсь сыграют
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Ответ ksn 1979
Другие, это какие?
Куба, Кения, Катар, Камерун, Иран
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Суверенное .... ахахахахаха
+7
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+2
Ответ iPatrick
Победил америку уже?😏
Это ты к чему?
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Ответ iPatrick
Всего два года потребовалось, чтоб люди радовались всего лишь потенциальной возможности сыграть товарняк с сербами. А я еще недоумевал, как это работает в Северной Корее. Теперь стало понятно...
Про рост цен на яйца забыл написать. Это же самое важное, что сейчас происходит.
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+2
Достойный соперник 👍🏻
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У Сербов точно никто не откажется. Но, лучше бы играли в Сербии, там полные трибуны дали бы знак УЕФА что Россию ждут обратно
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Зачем на товарняк разрешение спрашивать? Другие команды не спрашивают же
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Куба и Камерун тоже разрешения спрашивали у ФИФА?
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Для игры в футбол надо не так много: боле-менее ровная поверхность и мяч! А, ну еще разрешение от родителей. ахаха
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Ответ artpal
Куба, Кения, Катар, Камерун, Иран
Так Сербия это Европа, ей с УЕФА в конфронтацию идти нет смысла, если запрат от них последует.
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Ответ Денис Ширинов
Зачем на товарняк разрешение спрашивать? Другие команды не спрашивают же
Другие, это какие?
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Ответ Жорег Борщофф
Про рост цен на яйца забыл написать. Это же самое важное, что сейчас происходит.
А что, в России ввели налог на яйца ? Бедные мужики...
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Ответ Иван Иванов
А Сербам то это зачем? Могли бы по статуснее соперника найти. Видимо хорошо забашляли.
всю организацию этих товарняков берет на себя РФС и футболистам команды противников подъемные выплачивает РФС. Другие сборные таких условий не предоставляют
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Ответ Усатый КозлоБык ©
Красавцы братушки!!! В рот всем Хейтерам!!!
....смотрят.
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Ответ Усатый КозлоБык ©
Как только РВСН на Вашингтон направим тут же победим!!!
Мой родители в 70-ых годах так же думали. Так и не дожили.
Все сегодняшние речи - это Ctrl+C Ctrl+V из 27-го пленума ЦК КПСС. Слово в слово 😏 Схема заливания экскрементов в уши проверенная, рабочая.
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Ответ Иван Иванов
Такие же братушки как и Белорусь. Пока будут халявные рессурсы и финансовая помощь то братья, как нет то и дружба закончится😄
братан, если вы привыкли смотреть на сша и Европу где все через бабки и только бабки, то существуют народы, которые и другое ценят, обычным сербам без разницы на газ твой и ресурсы или они Катюшу поют, потому что у них газ дома? Это правительство может так рассуждать, но не люди. Это не прибалты или поляки какие-нибудь, которые и черту одно место бы лизали, лишь только дай хорошую жизнь и подачки, южные народы двигаются по другому совершенно.
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Ответ Игорь Новиков
До первого прямого конфликта. У меня бабушка, 90 лет, любит вспоминать, как в СССР так же говорили - братья навек.
Это про китайцев что ли ?
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Ответ Всеволод Бобров
братья навек!
Такие же братушки как и Белорусь.
Пока будут халявные рессурсы и финансовая помощь то братья, как нет то и дружба закончится😄
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надо сербам заплатить, чтобы много не забивали
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Красавцы братушки!!!
В рот всем Хейтерам!!!
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