Сербия может в марте провести товарищеский матч с Россией в Санкт‑Петербурге.

Как сообщает Tanjug со ссылкой на Футбольную ассоциацию Сербии, сербская сборная сыграет, только если получит разрешение УЕФА и ФИФА.

Если разрешение дадут, матч состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге. И станет первым для России против европейской команды за два года.

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