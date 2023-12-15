Сербия в марте сыграет с Россией в Санкт‑Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА
Сербия может в марте провести товарищеский матч с Россией в Санкт‑Петербурге.
Как сообщает Tanjug со ссылкой на Футбольную ассоциацию Сербии, сербская сборная сыграет, только если получит разрешение УЕФА и ФИФА.
Если разрешение дадут, матч состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге. И станет первым для России против европейской команды за два года.
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То есть не сыграет.
Все сегодняшние речи - это Ctrl+C Ctrl+V из 27-го пленума ЦК КПСС. Слово в слово 😏 Схема заливания экскрементов в уши проверенная, рабочая.
Пока будут халявные рессурсы и финансовая помощь то братья, как нет то и дружба закончится😄
В рот всем Хейтерам!!!