Федотов об армейских навыках: «Подлодку водить не умею. Занятия на стрельбище… Офицера довезти до дома. Старались уделять время вещам первоочередной важности»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов рассказал, что не научился управлять подлодкой в армии.

26-летний вратарь ЦСКА ответил на вопрос после службы на Северном флоте.

– Чему научились в армии? Умеете водить подводную лодку?

– Подводную лодку водить не умею. А так занятия на стрельбище… Офицера довезти до дома, это практикуется, если права есть. Чего‑то неординарного не было. Старались уделять время тем вещам, которые были первоочередной важности, – сказал хоккеист.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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10 комментариев

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dzenga 1
Офицера довезти до дома….🫣
В этом наше всё!
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Кавабунга Шреддоголовый
Курьером в деливери клаб мог бы поработать)))
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Ебздрогыч
Подводную лодку водить не умею. А так занятия на стрельбище… Офицера довезти до дома, это практикуется, если права есть. Чего‑то неординарного не было.

То есть мог год таксистом проработать, еще лучше бы навык прокачал
+15
-5
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LokoYarik
Коптер Иван Федотов
+6
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Alexander Lyakhov
Ну вот, школу жизни прошёл - офицера до дома возил...
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Фанат Сан-Марино
"Квадратное катил, а круглое таскал"
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Олег
Партянки не стирал НЕТ, Ваня Ваня тебе бы суровые армейские будни...... Ты бы прозрел...😅😅😅
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justbored
Довезти офицера до дома - это ж разве не задание первоочередной важности? ))
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Francesc Fàbregas
Что-то какой-то возврат долга Родине.
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