Федотов об армейских навыках: «Подлодку водить не умею. Занятия на стрельбище… Офицера довезти до дома. Старались уделять время вещам первоочередной важности»
Иван Федотов рассказал, что не научился управлять подлодкой в армии.
26-летний вратарь ЦСКА ответил на вопрос после службы на Северном флоте.
– Чему научились в армии? Умеете водить подводную лодку?
– Подводную лодку водить не умею. А так занятия на стрельбище… Офицера довезти до дома, это практикуется, если права есть. Чего‑то неординарного не было. Старались уделять время тем вещам, которые были первоочередной важности, – сказал хоккеист.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.
8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.
8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.
Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»
В этом наше всё!
То есть мог год таксистом проработать, еще лучше бы навык прокачал