Кожевников об уходе Гру из «Трактора»: «Слава богу, только в плюс для российского хоккея. Освобождается место для наших ребят»

Кожевников об уходе Гру из «Трактора»: слава богу, у нас своих тренеров хватает.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что уход Бенуа Гру из «Трактора » пойдет на пользу российскому хоккею.

Ранее канадский тренер ушел в отставку по собственному желанию: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Как относитесь к заявлению Гру о том, что он устал и покидает «Трактор»?

– Слава богу, его дело. Освобождается место для наших ребят. Мы все время посвящаем наши высказывания иностранцам, но у нас хватает своих тренеров. Это только в плюс для российского хоккея, – сказал Кожевников.