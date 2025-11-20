Кожевников об уходе Гру из «Трактора»: «Слава богу, только в плюс для российского хоккея. Освобождается место для наших ребят»
Кожевников об уходе Гру из «Трактора»: слава богу, у нас своих тренеров хватает.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что уход Бенуа Гру из «Трактора» пойдет на пользу российскому хоккею.
Ранее канадский тренер ушел в отставку по собственному желанию: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».
– Как относитесь к заявлению Гру о том, что он устал и покидает «Трактор»?
– Слава богу, его дело. Освобождается место для наших ребят. Мы все время посвящаем наши высказывания иностранцам, но у нас хватает своих тренеров. Это только в плюс для российского хоккея, – сказал Кожевников.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
