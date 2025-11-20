«Салават» обменял Федотова в «Сибирь» на денежную компенсацию
Илья Федотов продолжит карьеру в «Сибири».
Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов продолжит карьеру в «Сибири».
Уфимский клуб обменял 22-летнего форварда на денежную компенсацию.
Федотов перешел в «Салават» из «Сочи» в это межсезонье. На его счету 14 матчей и 2 (0+2) очка в текущем регулярном чемпионате.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
