«Салават» обменял Федотова в «Сибирь» на денежную компенсацию

Нападающий «Салавата Юлаева » Илья Федотов продолжит карьеру в «Сибири ».

Уфимский клуб обменял 22-летнего форварда на денежную компенсацию.

Федотов перешел в «Салават» из «Сочи» в это межсезонье. На его счету 14 матчей и 2 (0+2) очка в текущем регулярном чемпионате.