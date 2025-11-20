Защитник «Бостона» Макэвой выбыл на неопределенный срок после операции на лице

Чарли Макэвой перенес операцию после попадания шайбы в лицо.

Защитник «Бостон Брюинс» Чарли Макэвой выбыл на неопределенный срок после операции на лице.

Макэвой получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля», в котором «Бостон» одержал победу со счетом 3:2. Шайба попала ему в лицо после броска защитника «Монреаля» Ноа Добсона и рикошета от партнера Марка Кастелика. Сообщалось, что 27-летний американец потерял несколько зубов.

«Он в порядке. Сейчас он восстанавливается дома, и мы до сих пор не знаем, как долго он будет отсутствовать. Думаю, другие ребята должны проявить себя», – сказал главный тренер «Брюинс» Марко Штурм .