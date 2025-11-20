Равиль Якубов об увольнении Рябыкина: «Не вижу никакой логики, «Локомотив» шел первым на Западе. Есть этические вопросы к Хартли – тренер должен быть гарантом своего штаба»
Бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина из «Локомотива».
«Тут никакой логики вообще не вижу. «Локомотив», несмотря на резкую перестройку стиля на хоккей в давление, шел первым на Западе, тренерская работа – налицо. И вот такая новость…
Откровенно говоря, тут есть вопросы – скажем так, этические – к тому же Хартли. Если главный тренер собирает свою тренерскую команду, то он должен нести за нее ответственность, быть ее гарантом. В данной истории этого мы не увидели.
Еще меня удивило, что Рябыкину в «Локомотиве» поручили игру в большинстве. Но его, одного из лучших наших защитников на границе веков, специализация – оборона. Опять-таки, где логика? Так что Дмитрию – слова поддержки», – сказал Якубов.
