Равиль Якубов об увольнении Рябыкина: «Не вижу никакой логики, «Локомотив» шел первым на Западе. Есть этические вопросы к Хартли – тренер должен быть гарантом своего штаба»

Рафиль Якубов: не вижу логики в увольнении Рябыкина.

Бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина из «Локомотива ».

«Тут никакой логики вообще не вижу. «Локомотив», несмотря на резкую перестройку стиля на хоккей в давление, шел первым на Западе, тренерская работа – налицо. И вот такая новость…

Откровенно говоря, тут есть вопросы – скажем так, этические – к тому же Хартли . Если главный тренер собирает свою тренерскую команду, то он должен нести за нее ответственность, быть ее гарантом. В данной истории этого мы не увидели.

Еще меня удивило, что Рябыкину в «Локомотиве» поручили игру в большинстве. Но его, одного из лучших наших защитников на границе веков, специализация – оборона. Опять-таки, где логика? Так что Дмитрию – слова поддержки», – сказал Якубов.

