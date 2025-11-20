Хартли сказал окружению, что не намерен покидать «Локомотив» («Матч ТВ»)
Боб Хартли не намерен покидать «Локомотив».
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли не намерен уходить в отставку.
Ранее появилась информация, что канадский специалист заявил руководству клуба о желании покинуть свой пост до конца года.
«Боб Хартли сообщил своему окружению: «Я никуда не ухожу и никогда не сдаюсь», – приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к тренеру.
Генменеджер «Локомотива» Лукин о возможной отставке Хартли: «Глупости не комментирую»
